Koronavirüs tüm dünyayı sarsıyor. Henüz bir tedavi yönteminin olmaması ve yayılım hızı birçok yerde insanları endişe ve paniğe sürüklüyor. Türkiye’de de görülmesinin ardından birçok kişi kişisel önemini almaya başladı bile. Virüsün yayılım hızını azaltmak için öncelikle okullar tatil edildi, iş yerlerinde de evden çalışma imkanı getirildi. Virüs konusunda uyarılar, açıklamalar ve tavsiyeler hemen hemen birçok platformda karşımıza çıkıyor. Birçok insan kendi kişisel hijyenik temizlik yönergelerine virüsün duyulmasından itibaren uymaya başladı bile. Bunların başında da dezenfektanla yapılan kişisel temizlik geliyor. Uzmanlar dezenfektanlar konusunda uyarılarda bulunuyor.

Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut da özellikle bebeklerini emziren annelerin koronavirüsten korunmak için kimyasal dezenfektanlar kullanmamaları uyarısında bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Doğum ve Kadın Hastalıkları uzmanı Doç. Dr. Nilüfer Tuğut tüm dünyayı derinden etkileyen koronavirüsün gebelik ve emzirme dönemine etkileri hakkında bilgi verdi.

Koronavirüs erken doğuma neden olabilir

Koronavirüsün erken doğum gibi semptomlara neden olabileceğinin öne sürüldüğünü ifade eden Tuğut, “Koronavirüs enfeksiyonun gebelik ve fetüs üzerine etkilerini tam bilinmemektedir. Çin'de yapılan ilk yayında 20 hamileden 18’inde virüsün bebeğe taşındığına dair bulguya rastlanılmamıştır. Sadece iki bebekte enfeksiyon bulgusu tespit edilmiştir. Virüslerinin gebelik üzerine etkileri değerlendirildiğinde gebelerde fizyolojik değişiklikler nedeniyle belirtileri daha şiddetli geçirebileceği ancak bebeğe direk olarak anneden geçemeyeceği düşünülmektedir. Bu virüsün yüksek ateşe neden olması ve özellikle ilk üç aylık dönemde hamilenin buna maruz kalması fetüs üzerinde düşük, fetal anomali ve erken doğum riskleri oluşturabileceği bilindiği için risk teşkil edebileceği öne sürülmektedir” dedi.

Hamileler kimyasal dezenfektanlar kullanmamalı

Hamilelerin koronavirüsün etkilerinden korunmak için önerilen önlemleri uygulaması ve stresten uzak durmaları gerektiğini belirten Tuğut, “Hamilelerin gereksiz stresten uzak durmasını öneriyoruz. Virüsten korunmak için kimyasal dezenfektanlar kullanmayın, ellerinizi en az 20 saniye sabun ve bol su ile yıkayınız. Ellerinizi yıkamadan ağzınıza, burnunuza ve gözünüze dokunmayınız. Kalabalık ortamlara girmeyiniz, tokalaşmayın, öpüşmeyin ve öksüren kişilerden uzak durun” şeklinde konuştu.

Bebeğinizi emzirirken maske kullanın

Emziren annelerin mutlaka gerekli önlemleri alması ellerin sık sık yıkanması, emzirirken maske kullanmalı veya sütün sağılıp bebeğin beslenmesi gerektiğini ve emzirmeyi bırakmaması gerektiğini ifade eden Tuğut, “Amerikan Obstetrik ve Jinekoloji Derneği koronavirus enfeksiyonu tanısı almış anneden doğan bebekler için izolasyon gerektiğini belirtmektedir. Virüsün anne sütünden gebeye geçiş yapıp yapmayacağı henüz belli değildir. Fakat çok yakın kontak ile tükürükle geçebileceği düşünülmektedir. Emziren anneler mutlaka gerekli önlemleri almalı, sık sık el yıkamalı emzirirken maske kullanmalı veya sütünü sağıp bebeği beslemelidir. Emzirmeyi sakın bırakmayın” ifadelerini kullandı. (İHA)