Türkiye Koronavirüs geçirenler için önemli çift doz kararı!

Koronavirüs geçirenler için önemli çift doz kararı!

Türkiye

Koronavirüs geçirenler için önemli çift doz kararı!

Geçtiğimiz günlerde koronavirüs geçiren kişilerin tek doz aşı olması yönünde karar alınmıştı. Ancak yapılan son açıklamada Kovid-19 geçiren ve bir doz aşı olan kişilerin, isterlerse ikinci doz aşılarını da yaptırabilecekleri belirtildi.

08 Temmuz 2021, Perşembe 10:53 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Kovid-19 geçirenlere, iki doz yerine tek doz aşı uygulanmasının yeterli olacağı bildirilmişti. Bu kapsamda, hastalığı geçiren ve bir doz aşı olanların ikinci doz randevuları iptal edilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti. Bu kapsamda, Kovid-19 geçiren ve tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı. Hastalığı geçirenlerden hem bir doz hem de iki doz yaptıranlar, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilecek.

Kovid-19 geçirmeyenlerin sertifikaları ise iki dozun uygulanmasının ardından verilecek. Sertifikaların verilmesinde aşı türü dikkate alınmayacak.

Kovid-19 geçirenlerin birinci dozları, hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra uygulanıyor.

AA

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