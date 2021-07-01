Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Gündemdeki pek çok konuya değinen Bakan Koca, koronavirüs geçirenlerin ne zaman aşı olabileceğini d belirtti. Böylelikle Korona geçiren aşı olacak mı sorusu da yanıtını bulmuş oldu.

KORONA GEÇİREN AŞI OLACAK MI?

Koronavirüs geçiren hastaların kanında bir miktar antikor ürediği ve u antikorların hastalığa karşı bir süreliğine korucu etkide bulunduğu biliniyor. Ancak, bu antikorların koruyuculuk oranı zamanla düşüyor ve korona geçirenlerin belirlenen sürenin ardından aşı olması gerekiyor.

KORONAVİRÜS GEÇİRENLER NE ZAMAN AŞI OLABİLİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 Haziran Çarşamba günü gerçekleşen Bilim Kurulu toplantısından sonra yaptığı açıklamada, kurul gündeminde, koronavirüs geçirenlerin ne zaman aşı olacakları konusunun da ele alındığını kaydetti.

Bakan Koca, bundan önceki dönemde, koronavirüs geçirenlere, hastalığı atlatmalarından 6 ay sonra aşı hakkı tanındığını hatırlattı ve bu sürenin 30 Haziran tarihinden itibaren 3 aya indirildiğini kaydetti.

Hastalığı geçiren vatandaşların hatırlatma dozu olarak, aşıyı hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra olabileceklerini ifade eden Bakan Koca, bu durumun mevcut antikor seviyesini ve koruyuculuğu önemli ölçüde artıracağı değerlendirildiğini sözlerine ekledi.

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