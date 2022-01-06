'Koronavirüs gözü' yeni yan etki mi? 9 yaşında çocuk kabusu yaşadı

Son dönemde Omicron varyantı ile karşımıza çıkan koronavirüs yeni bir yan etki iddiası ile gündemde. İngiltere'de 9 yaşındaki bir çocukta görülen 'Covid eye' (Kovid gözü) komplikasyonu yan etki iddiasını bir kez daha gündeme taşıdı.

Dünya 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Son dönemde Omicron ile küresel vaka sayılarında ciddi artışa neden olan virüsün yeni bir yan etkisi çıktığı iddia ediliyor.

SOL GÖZÜNDE ENFEKSİYON BAŞLADI

İngiltere'de 9 yaşındaki Zac Morey adlı bir çocuk, koronavirüsün bir yan etkisi olduğu iddia edilen komplikasyon ile karşı kaşıya kaldı. 'Covid eye' (Kovid gözü) olarak tanımlanan bu komplikasyon sonrası İngiliz çocuk gözünü kaybetme tehlikesi yaşadı.

16 Aralık'ta Kovid-19 testi pozitif çıkan ve ev karantinasına alınan oğlunun grip benzeri semptomlar yaşadığının altını çizen anne 22 Aralık'ta yapılan testin negatif olmasına rağmen, beşinci sınıf öğrencisinin sol gözünde enfeksiyon başladığını belirtti.

Anne, ülke basınına yaptığı açıklamada 'Gözü patlayacak gibi görünüyordu' dedi. Talihsiz çocuğa bazı bilim insanlarının Kovid-19 ile ilişkilendirdiği bir enfeksiyon olan orbital selülit teşhisi kondu.

'Doktorlar, bunun virüs bulaşan çocuklarda görülen alerjik bir reaksiyon olduğunu söyledi' diyen anne, her ihtimal karşı Zac'e antibiyotik tedavisi uygulandığını belirtti.

DELTA'DAN 70 KAT DAHA HIZLI

Omicron ve Delta'ya karşılaştıran bilim insanları Omicron'un hava yollarında Delta'dan 70 kat daha hızlı çoğaldığını belirledi.

Hürriyet-Dış haberler



