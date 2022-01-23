Türkiye Koronavirüs, hamile anne ve bebeğini ölümle ayırdı! Kahreden olay

Koronavirüs, hamile anne ve bebeğini ölümle ayırdı! Kahreden olay

Türkiye

Koronavirüs, hamile anne ve bebeğini ölümle ayırdı! Kahreden olay

Rize'de 8 aylık hamile olan Neriman Kösem'in koronavirüs nedeniyle durumu ağırlaşınca bebeği sezaryenle alındı. 27 yaşındaki Kösem'den 16 gün sonra kahreden haber geldi...

23 Ocak 2022, Pazar 10:08 Son Güncelleme:
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Rize'de koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede durumu ağırlaşınca 8 aylık bebeği sezaryenle alınan Neriman Kösem (27), entübe edildiği yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Yaklaşık 1 ay önce Koronavirüs belirtileri gösteren 8 aylık hamile Neriman Kösem'e test yapıldı. Test sonucu pozitif çıkan Kösem, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kösem'in durumunun ağırlaşması ile karnındaki kız bebeği de sezaryenle alınarak kuvöze kondu.



Yoğun bakımda tedavi olan Kösem ise doğumdan 16 gün sonra 21 Ocak'ta hayatını kaybetti.

Kösem'nin cenazesi, merkeze bağlı Gündoğdu Mahallesi'nde toprağa verildi. Bu arada 3 yaşında bir oğlu da olan Kösem'in yeni doğan kızına 'İpek' adı verildiği ve tedavisinin ardından bebeğin taburcu edildiği belirtildi.

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