Koronavirüs hamile anneden bebeğine bulaşır mı?

Çin'de başlayan ve hızla yayılan Wuhan virüsü ya da tıbbi adıyla 2019 yeni koronavirüs şu ana dek 40.000 civarında insana bulaşmış ve 900’den fazla ölüme yol açmış görünüyor. Bunun yanında destek tedavisi ile virüsün bulaştığı 3 bin 500 civarında hasta iyileşti, bunu da eklemek gerekiyor. 5 Şubat’ta China's People's Daily gazetesinde anne ve bebekleri ilgilendiren yeni bir haber yayımlandı. Wuhan’da, yeni doğum yapmış bir annede ve bebeğinde koronavirüs saptandı.

Anne karnındayken değil, hastane ortamında bulaşıyor

Yetkililer, bebeğe koronavirüs bulaşmasının anne karnındayken değil, doğumdan sonra anneden bebeğe temas yoluyla ya da hastane ortamında damlacıklar yolu ile bulaşabildiği düşünülüyor.

'Direkt bulaşma görülmedi'

Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Yavuz Şimşek koronavirüsün anne ve bebek arasındaki bulaşıcılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

'Koronavirüslerin neden olduğu daha önceki SARS ve MERS salgınlarında da virüsü taşıyan hamilelerin bebeklerine direkt bir bulaşma saptanmamıştır' diyen Şimşek, açıklamalarına şöyle devam etti:

Doğumdan sonra bebeklerden alınan kan örnekleri ve plasenta örneklerinde de virüs tespit edilmemiştir. Anne sütü ile bulaştığı da gösterilmemiştir. Bu bilgiler çerçevesinde anneden bebeğe şu ana kadar direkt virüsün bulaşmış olmadığını söyleyebiliriz. Ancak bu durum bulaşmayacağı anlamına gelmez.

'Annede koronavirüs varsa, temasla bebeğe bulaşması mümkün'

Yeni koronavirüs davranış ve genetik olarak daha öncekilerden farklı. İnsandan insana bulaşabilirliği, öncekilere göre daha güçlüdür. Üstelik AIDS ya da ZIKA virüs gibi diğer bazı viral hastalıklar, anneden bebeğe gebelik sırasında ya da doğum sırasında kan ve vücut sıvıları vasıtasıyla bulaşabiliyor.

Henüz gösterilmese de 2019 yeni koronavirüs salgını için böyle bir bulaş, anne-bebek sağlığı konusunda çalışan hekimler olarak her zaman aklımızın bir köşesinde. Ancak eğer anne koronavirüs ile hastaysa ve doğum yapmışsa, bunu bebeğine temasla bulaştırması çok kolay.

Bebekler de tıpkı hamileler gibi koronavirüse karşı daha korunmasızlar, bebeklerdeki enfeksiyon da şiddetli seyrediyor.

Koronavirüslü hamilelerde, düşük, ölü doğum ve erken doğum riskleri artmaktadır. Bu nedenle hamilelerin, virüslere karşı ekstra dikkat olmaları gerekmektedir.

Hamilelerin neye dikkat etmesi gerekir?

Sabunlu suyla el yıkama

Kalabalık mekanlardan mümkün mertebe uzak durmaları, hastaların bulunduğu alanda maske takmaları

Günlük kıyafetleri eve gelince değiştirmeleri tek kullanımlık mendiller tercih etmeleri

Uyku ve beslenmelerine önem göstermeleri gerekmektedir.

Demir ve multivitamin takviyelerini düzgünce kullanılmaları da önemlidir.

Mine BOZKURT

mine.bozkurt@posta.com.tr



