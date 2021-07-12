Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde. Virüs dünya genelinde 180 milyondan fazla insana bulaştı ve 4 milyondan fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Virüs bilim dünyasının neredeyse tüm mesaisini bu alan yöneltmesine neden oldu. Pandemiye son vermek için dünyanın dört bir yanında pek çok bilimsel araştırma yapıldı.

Bu sayede salgın ile mücadele etmemize yardımcı olacak pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 3 milyar barajını geride bırakan dünya ilk defa tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı gördü.

EN ŞANSSIZ GRUP

Ancak hala Kovid ile ilgili her şeye vakıf değiliz. İngiltere'de yapılan bir araştırma ile yeni bilgilere ulaşıldı. Bu sayede 'En şanssız grup' olarak da nitelendirilen uzun süreli Kovid geçirenler için yeni aşı politikası geliştirildi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, sadece İngiltere'de bu durumdan mustarip 400 bine yakın kişi bulunuyor. Aynı habere göre, bu kişiler 1 yılı aşkın süredir Kovid semptomları gösteriyor.

YENİ AŞI KARARI

İngiltere bu hastalar için ezber bozan bir karar aldı. Binlerce uzun Kovid hastasına zayıflatıcı hastalığı yenmek için aylık aşı dozları sunulacak.

Ülkenin önde gelen eğitim kurumlarından Exeter Üniversitesi'nde gerçekleştirilen deney olumlu sonuç verdi. Deney kapsamında bu şekilde aşı uygulanan her iki kişiden biri ciddi iyileşme sergiledi.

Ekip adına açıklamalarda bulunan Dr Strain, 'Pek çok hasta, aşıdan sonraki günlerde dramatik bir iyileşme gösterdi. Yorgunlukları gitti. Nefes darlığı hissetmeden daha fazla yürüyebildiler' dedi.

Bu sistem ilk etapta 40 uzun Kovid hastasına uygulanacak. Bu kişilere fazladan en az 2 doz aşı yapılacak. Herhangi bir yan etki görülmemesi durumunda ise bu sistem herkese açılacak.

BU 4 BELİRTİYE DİKKAT

Öte yandan aşıların Kovid-19'a yakalanma oranını ve yakalanılsa bile hastaneye yatışı ciddi derece azalttığı kanıtlandı. Ancak çift aşı olanlar için İngiltere'den bir uyarı geldi.

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan araştırmaya göre, çift aşı olunduğunda dahi Kovid-19'a yakalanmak mümkün. Yüzlerce hastayı inceleyen ekip en yaygın belirtileri de belirlemeyi başardı.

İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, aşı olmak size daha fazla koruma sağlarken, yine de virüse yakalanabilir ve hatta bunu çevrenize bulaştırabilirsiniz.