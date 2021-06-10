Koronavirüs hastaları için yeni robot bakıcı geliştirildi
Hong Kong merkezli Hanson Robotics adlı firma, Kovid-19 ile mücadelede yeni robot prototipini tanıttı. Pandemi sürecinde sağlık personeli olarak hizmet verecek olan robotun adı Grace.
10 Haziran 2021, Perşembe 08:09 Son Güncelleme:
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Hong Kong merkezli teknoloji şirketi Hanson Robotics, yeni bir insansı robot prototipi geliştirdi. Sağlık çalışanlarına benzerliği ve sosyal etkileşim kapasitesi ile Grace adlı bu robot, Kovid-19 pandemisi ile ön saflarda mücadele eden sağlık personelinin yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.
Hong Kong'da daha önce dünyanın ilk insansı robotu Sophia'yı geliştiren Hanson Robotics şirketi tarafından üretilen ve Grace adı verilen robotun, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede kullanılması planlanıyor.