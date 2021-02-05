Koronavirüs hastalarına kan sulandırıcı uyarısı
Koronavirüsün beyni ve damarları etkilediğine dikkat çeken Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, kan sulandırıcı kullanımına dikkat çekti.
05 Şubat 2021, Cuma 11:17 Son Güncelleme:
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Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, koronavirüs vakalarında beyin tutulumu olduğuna ve damarların etkilendiğine dikkat çekerek “Hastaneye başvurmuş, hastanede yatmış kişilerin riski daha yüksek. Bunların kan sulandırıcı kullanmaları gerekli” dedi. Kan sulandırıcıların yan etkileri olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Uludüz, “Koronaya yakalanmadan korona aşısı olduysanız kesinlikle kan sulandırıcı kullanmanız gerekmiyor” dedi.
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