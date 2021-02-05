Koronavirüs hastalarına kan sulandırıcı uyarısı

Nöroloji ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Derya Uludüz, koronavirüs vakalarında beyin tutulumu olduğuna ve damarların etkilendiğine dikkat çekerek “Hastaneye başvurmuş, hastanede yatmış kişilerin riski daha yüksek. Bunların kan sulandırıcı kullanmaları gerekli” dedi. Kan sulandırıcıların yan etkileri olduğunun unutulmaması gerektiğini belirten Uludüz, “Koronaya yakalanmadan korona aşısı olduysanız kesinlikle kan sulandırıcı kullanmanız gerekmiyor” dedi.





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