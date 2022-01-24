Türkiye Koronavirüs hastası 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Koronavirüs hastası 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Türkiye

Koronavirüs hastası 9 saatlik çalışmayla hastaneye ulaştırıldı

Muş’ta astım ve korona virüs pozitif hastası için seferber olan UMKE ve 112 ekipleri, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolu kapalı mezraya 9 saatlik çalışmayla ulaşarak hastayı hastaneye ulaştırdı.

24 Ocak 2022, Pazartesi 00:43 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Merkeze 55 kilometre mesafedeki Ulukaya köyü Aydoğdu mezrasında rahatsızlanan astım ve korona virüs pozitif hastası 45 yaşındaki Mehmet Ali Öztürk, 112’den yardım istedi. Bölgeye yönlendirilen UMKE ve sağlık ekipleri, tam donanımlı paletli ambulansla mezraya ulaşmak için seferber oldu.

Kar kalınlığının yaklaşık 1,5 metreye ulaştığı bölgede ilerlemekte güçlük yaşayan sağlık ekipleri, kara saplanan ambulansın etrafını küreklerle açarak yoluna devam edebildi. Zorlu coğrafyadaki çetin kış şartlarına rağmen mezraya ulaşan sağlık çalışanları, 9 saatlik zorlu çalışmayla Mehmet Ali Öztürk’ün ilk müdahalesini evinde yaptı. Ambulansa alınarak Muş Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Öztürk’ün durumunun iyi olduğu ve tedavisine hastanede devam edildiği öğrenildi.

“Sağlık Bakanı ve sağlık çalışanlarına teşekkür ediyorum”

İki günden beri rahatsızlandığı için 112’den yardım istediğini anlatan Mehmet Ali Öztürk, 112 ve UMKE’nin kendisine zor şartlar altında ulaştığını söyledi. Ekiplerin kendisini Muş Devlet Hastanesi’ne götüreceğini ifade eden Öztürk, “Bana bu zor şartlar altında ulaştıkları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, UMKE ve 112 ekibine teşekkür ederim” dedi.

MUŞ (İHA)

İlgili Haberler
İstanbul'da uçaklar havada tur atıyorSon dakika: İstanbul'daki üniversitelere kar tatili


Yazarlarımızdan
Banu Şen
Tatilde çocuklarınızı kendi çocukluğunuza götürün
Banu Şen
Şirin Sever
İstanbul'da yine kar ve paniği var!
Şirin Sever
Rauf Tamer
Başkan Beyazıt
Rauf Tamer
Erkut Can
Şahane bir şey yaşamak
Erkut Can
Hakan Çelik
Erdoğan’ın çabası son şans olabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Cep'ten yapılan hayati testler
Murat Gülderen
Murat Çelik
Rusya-Ukrayna meselesi ve Türkiye
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan’dan Hrant Dink’e…
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
Berfin Özek'in yüzüne kezzap atan kişiyle evlenme nedeni
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu çift taraflı olarak ulaşıma kapatıldı