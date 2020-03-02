Koronavirüs için 50 yaş uyarısı

Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılarak 2.5 aydır hayatı aksatan ölümcül COVID-19 virüsünde ölü sayısı 3 bin, vaka sayısı ise 88 bini buldu. Dün, Ekvador ve Ermenistan’da rastlanmasıyla virüsün etkilediği ülke sayısı 60’a çıktı. Uzmanlar, henüz Türkiye’de rastlanmayan ve sınırlarda güvenlik tedbirleri en üst düzeye çıkarılan virüsle ilgili şu uyarıları yaptı:

COVID-19, iki metre öteye gidebilen öksürük, hapşırma yoluyla havaya saçılan damlacık şeklindeki partiküllerle bulaşıyor.

Temas yoluyla da bulaşıyor. Bazı koşullarda, özellikle soğuk ve hafif rutubetli ortamlarda 9 güne kadar yaşayabiliyor.

Dışarıda herhangi bir yere dokunduktan sonra elleri yıkamadan yüze değdirmeyin.

Mutlaka alkol bazlı bir el antiseptiği kullanın.

Ölüm riski 50 yaş üzerinde başlıyor. Esas öldürücü etkisini ise 70 yaşından sonra gösteriyor.

Böbrek yetmezliği gibi kronik hastalıklar, kalp, diyabet, şeker gibi hastalıklar varsa ağır seyrediyor.

Çocuklarda neredeyse hiç görülmüyor. 50 yaşın altında ölüm riski çok düşük.

1 günde 11 can aldı

Virüsün Ortadoğu’daki merkezi konumuna gelen İran’da 1 günde 11 kişinin daha eklenmesiyle ölü sayısı 54’e yükseldi. Vaka sayısı ise, 7’si siyasi yetkili olmak üzere 978. Başkent Tahran’da geçen hafta kapatılan okullar bu hafta da açılmayacak. Toplu taşıma araçları günde 3 kez dezenfekte ediliyor.

Ölüm oranı yüzde 3

İran’da ölüm oranının yüzde 20 ile başlaması panik yaratıyor. Ancak bu, İran’daki kontrolsüzlükten kaynaklanıyor. Normalde hastalığın ölüm oranı yüzde 3. Ülkemizde rastlandığı takdirde, hastalar yetkili hastanelerde karantinaya alınmalı ve havalandırılan bir odada bakılmalılar. Kaldıkları oda günde bir kez çamaşır suyuyla baştan aşağı temizlenmeli. Maske ve eldiven takan bir bakıcı görevlendirilmeli.









Covid-19 güncesi

İşte dünyada son 24 saatte yaşanan koronavirüs gelişmeleri:

ABD: İlk ölümünWashington’da gerçekleştiği ülkede vaka sayısı 72’ye çıktı. Washington’da acil durum ilan edildi. ABD Başkanı Trump, virüsün görüldüğü ülkelerden gelenlerin taramadan geçirileceğini, 3 vakanın görüldüğü Meksika ile sınırların kapatılabileceğini açıkladı.

İNGİLTERE: Vaka sayısı 35’e yükseldi. 60 yaş üzerine kalabalık yerlerde bulunmama uyarısı yapıldı. Başbakan Boris Johnson, virüs kriziyle mücadele için bir ‘savaş masası’ kuruyor. Ülkenin en önde gelen bilim insanları ve iletişimcileri salgına karşı bir plan çıkaracak. Plan, emekli doktorlar ve sağlıkçıları da göreve çağırmayı kapsıyor.

ALMANYA: Vaka sayısının 117’yi geçtiği ülkede yetkililer, 2-3 yıl içinde ülkenin yüzde 60-70’inin virüsten etkilenebileceğini söyledi.

İTALYA: Ölü sayısının 34 olduğu İtalya’da Juventus’un 23 yaş altı takımından 3 oyuncuda da virüse rastlandı. Bunun üzerine Cristiano Ronaldo’nun oynadığı A takımın antrenmanları da iptal edildi.

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