Koronavirüs iki ülkede daha ortaya çıktı!

Tunus Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir Tunuslu'da yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildiğini ve bunun ülkedeki ilk vaka olduğunu duyurdu. Sağlık Bakanı Abdullatif el-Mekki, düzenlediği basın toplantısında, İtalya'da ikamet eden ve geçen çarşamba günü ülkeye dönen bir Tunus vatandaşında (40) Covid-19 tespit edildiğini söyledi. Söz konusu Tunuslunun ülkeye girişi sırasında virüs taşıdığına ilişkin herhangi bir belirti göstermediğini aktaran Mekki, cumartesi günü hastalığın belirtilerinin ortaya çıkmasının ardından yapılan tahlillerin sonucunun pozitif çıktığını kaydetti.

İlk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilen Covid-19'un kısa sürede başka ülkelere de yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti. DSÖ, son olarak, Covid-19 için küresel risk seviyesini "yüksekten", "çok yüksek"e çıkarmıştı.

Suudi Arabistan duyurdu: İlk kez tespit edildi

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, ülkede ilk kez yeni tip koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu.









AA

İlgili Haberler Koronavirüs nedeniyle fabrikalar kapandı, hava kirliliği azaldı