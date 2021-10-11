Dünya Koronavirüs ilacında umutlandıran gelişme

Koronavirüs ilacında umutlandıran gelişme

Dünya

Koronavirüs ilacında umutlandıran gelişme

Avrupa İlaç Ajansı, yeni tip koronavirüs tedavisi için geliştirilen "Ronapreve" adlı ilacın izin başvurusunu değerlendirmeye başladı.

11 Ekim 2021, Pazartesi 20:39 Son Güncelleme:
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Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansından (EMA) yapılan yazılı açıklamada, İsviçreli ilaç şirketi Roche ve ABD'li Regeneron tarafından ortaklaşa üretilen "Ronapreve" adlı monoklonal antikor tedavisinin Avrupa'da piyasaya sürülmesi için yetki başvurusunun yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, ek oksijen tedavisine ihtiyaç duymayan ve durumu şiddetli hastalığa evrilme riski yüksek olan 12 yaşından büyük kişilerin tedavisinde kullanılacak ilacın, yine aynı yaş grubundaki kişilerde hastalığın önlenmesinde de kullanılabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, EMA'nın ilaç komitesinin etken maddeleri "casirivimab ve imdevimab" olan ilaca ilişkin verileri daha önce gözden geçirdiği için, izin başvurusuna iki ay içinde yanıt verebileceği kaydedildi.

AA

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