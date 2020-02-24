Çin'in Vuhan kentinde ilk olarak 12 Aralık'ta rastlanan koronavirüs (Kovid-19) Türkiye sınırını tehdit etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta İran'a ulaşan Kovid-19, şimdi de Irak'a sıçradı. Irak'ın Necef kentinde bulunan İranlı öğrencinin virüs testleri pozitif çıktı.

"İran'da 50 kişi öldü" iddiası

İran Meclisi'ndeki Kum Milletvekili Ahmed Emirabadi, kentte son 2 hafta içinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 50 kişinin hayatını kaybettiğini öne sürdü. İran İçişleri Bakanlığı Kum şehrinde ölü sayısının 50 olduğu iddiasını yalanladı. Öte yandan dünyayı tedirgin eden virüs Kuveyt, Bahreyn ve Afganistan'a sıçradı.

Türkiye-İran sınırını kapattı

Türkiye İran'daki corona virüs vaka ve ölümlerindeki artış nedeniyle Türkiye-İran sınırını kapattı. İran'dan Türkiye'ye tüm kara ve demir yolu geçişleri ile tüm uluslararası uçuşlar geçici olarak durduruldu.