Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edildi. Uzaktan eğitim süreci çok yakında başlıyor. Genellikle çocukları çok fazla süre ekran başında görmek ebeveynler için sarsıcı bir deneyim olabilir. Bu tatil süresince ebeveynler çocuklarını nasıl meşgul edeceklerini düşünüyor. Aileler bu boş zamanda çocukların teknoloji başında çok fazla vakit geçirmesini önleyecek aktivite arayışında.

Uzmanlar, önümüzdeki birkaç hafta boyunca yaşa uygun içerikleri seçmeniz halinde zararlı olmayacağını söylüyor. Peki, ebeveynler her yaştan çocuğun ekran sürelerini nasıl yönetebilir?

Öncelikle internette okul öncesi ve ilkokul seviyesinde birçok ücretsiz içerik bulunuyor. Çocuklarınızın yeni kaynaklar yoluyla hem öğrenmelerini hem de eğlenmelerini sağlayabilirsiniz. Uzmanlar, yaşa uygun içerikler seçtiğiniz sürece çocuklarınıza zarar görmeyeceğini söylüyor. İşte çocukların ekran süresinde hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini sağlayacak öneriler…

Milli Eğitim Bakanlığı - EBA

Bunların başında, Milli Eğitim Bakanlığı’nın dijital eğitim platformu eba.gov.tr geliyor. EBA dijital eğitim platformunda okul öncesi içerik, kitap ve etkinliklerin yer aldığı okul öncesi bölümü yer alıyor. Sitede ayrıca dil öğrenim platformu ve ders içeriklerinin yer aldığı bölümler de bulunuyor.

TÜBİTAK – Bilim ve Teknik, Bilim Çocuk ve Meraklı Minik

Evde vakit geçiren çocuklar için TÜBİTAK tüm dergilerini ücretsiz erişime açtı. TÜBİTAK öğrencilere ve okurlarına araştırma yapma, soru sorma, merak etme ve okuma isteği uyandırmak için yayınlarını ücretsiz olarak sunuyor. Bilim ve Teknik Dergisinin 1967, Bilim Çocuk Dergisinin 1998 ve Meraklı Minik Dergisinin de 2007’den bugüne oluşan arşivlerini ve güncel sayılarını PDF formatında okuyabilirsiniz. Kullanıcılar https://services.tubitak.gov.tr/edergi/user/index.jsp adresinden ulaşılabilir.

Tudem

Tudem Yayın Grubu, koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen zorunlu arada ücretsiz içerikleri ve sosyal medya üzerinden yürüteceği programlarıyla yeni bir adım attı.

Eğitim ve kültür yayıncılığı yapan Tudem Yayın Grubu, korononavirüs salgını nedeniyle okullara verilen zorunlu arada öğrencilere, eğitimcilere ve anne babalara destek olmak amacıyla kültür ve eğitim yayınlarından farklı sınıf ve yaş grupları için hazırlanan içerikleri ücretsiz erişime açıyor. tudem.com/tudem-yaninda sayfasına günlük olarak yüklenen içerikler, okul öncesinden sekizinci sınıfa kadar konu anlatımı, alıştırmalar ve testlerden oluşan eğitim e-çalışma sayfaları ile sevilen öykü, roman, şiir ve başvuru kitaplarından seçilen bölümlerden oluşuyor. Ücretsiz erişime açık olacak ve pdf formatında indirilebilecek içerikler her gün yenilenecek. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında iptal edilen sosyal etkinlikler arasında kitap fuarı, imza günü ve söyleşi etkinlikleri de yer alıyor. Tudem Yayın Grubu instagram canlı yayınlarında yazarlarını okurlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Da Vinci TV – Çocuklar için 8 program

Ailelerin, tüm tv platformları üzerinden ulaşılabildiği çocuk ve eğlenceli öğrenme kanalı Da Vinci TV, evde çocukların zamanlarını daha verimli geçirebilmeleri için izleyebilecekleri 8 çocuk programını paylaştı. Çocuklar, bu programlarla kendileri ve etraflarındaki şeylerle ilgili ilginç ve eğlenceli bilgiler edinirken, günlük hayatımızdaki en son teknolojileri, geleceğin mesleklerini, bilimi, fiziği, araştırmaları ve vücudumuzun işleyişinin arkasındaki bilimi eğlenceli bilgilerle öğrenecekler. Ayrıca, ünlü şef Gordon Ramsay'nin kızı genç şef Matilda Ramsay’nin programı da mutfakta ailece yemek yapmaktan zevk alanlar ve yemek yapmayı öğrenmek isteyen çocuklar için bu hafta başlayacak.

Khan Academy – Ücretsiz Uzaktan Eğitim Platformu

Aritmetikten fiziğe, finanstan sanat tarihine 10 binden fazla ders videosundan oluşan kütüphanesi ile istediğiniz zaman, istediğiniz yerden ulaşabileceğiniz online eğitim platformu Khan Akademy tatil döneminde öğrencilerin ücretsiz ulaşabileceği eğitim platformlarından. Kişiselleştirilmiş eğitim anlayışıyla sunulan videolar, interaktif alıştırmalar, gelişmiş yönlendirme ve raporlama özellikleri ile ustalaşarak öğrenmeyi destekliyor.

Betül Meral SARIİZ

betul.sariiz@posta.com.tr