Koronavirüs karantina süresi ve temaslıların karantina süresi, kişinin hastalığının ağırlığına ve semptomlarına göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin, yakın temaslı olan kişi PCR testi vererek 10. günden sonra karantinasını sonlandırabiliyor. Diğer yandan yoğun bakımda yatmış bir kişi ile hastalığı hafif atlatmış bir kişinin karantina süresi de farklı olabiliyor…

KORONAVİRÜS KARANTİNA SÜRESİ KAÇ GÜN?

Korona testi sonucunun pozitif olduğu durumlarda,

Eğer kişinin semptomu yok veya hastalığı hafif ise (evde tedavi aldıysa ya da hastanede 24 saatten kısa süre yattıysa) test verdikten sonra izolasyon süreci başlar ve 14 gün süre ile karantinada kalır.

Eğer kişi hastanede yatarak tedavi olduysa (hastanede 24 saatten uzun süre yatması gerektiyse) test verdikten sonra izolasyon süreci başlar ve 14 gün süre ile karantinada kalır.

Eğer kişi yoğun bakımda yatarak tedavi olduysa veya bağışıklık sistemini baskılayan ek bir hastalığı varsa test verdikten sonra izolasyon süreci başlar ve 20 gün süre ile karantinada kalır.

Koronavirüs varyantları ile ilgili olarak; DSÖ tarafından endişe verici varyant olarak tanımlanan Brezilya ve Güney Afrika varyantları ya da Sağlık Bakanlığı tarafından tehdit edici varyant olarak tanımlanmış olan varyantların tespit edilmesi durumunda izolasyon süresi 14 gündür; 14. günden sonra yapılan PCR test sonucunun negatif olması halinde karantina sonlandırılır. PCR testinin pozitif olması durumunda ise karantina süresi 20 güne uzatılır. Yirmi günün sonunda izolasyon PCR testi yapılmaksızın sona erer.

TEMASLILAR KAÇ GÜN KARANTİNADA KALIYOR?

Yakın temaslılar 14 gün süresince karantinada kalır. Karantina süresi boyunca herhangi bir semptom olmayan kişilerin karantinası, PCR yapılmasına gerek olmadan 14. günün sonunda biter. Fakat bu kişiler toplumda uyulması gereken önlemlere devam ederler.

Bununla birlikte, yakın temaslı olan ve karantina süresince semptom görülmeyen kişilerde, 10. gün yapılan PCR testi sonucuna göre (Test negatif çıkarsa) 10. günün sonunda 11. günden itibaren karantina sona erer. PCR testi, yalnızca kapasitenin uygun olduğu hallerde yapılabilir. Yakın temaslılarda karantina hiçbir biçimde 10 günden önce sonlandırılamaz.

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