Koronavirüs karantinası kaç gün oldu? Sağlık Bakanlığı’ndan yeni korona karantina süresi açıklaması
Koronavirüs karantinası için Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısından yeni karar çıktı. Alınan yeni kararla birlikte korona karantina süresi kısalırken, pozitif vakalar 5. gününde test yaptıracak ve karantina süresi test sonucuna göre belirlenecek…
06 Ocak 2022, Perşembe 16:58 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanan Koronavirüs Bilim Kurulu’ndan yeni korona karantina süresi açıklaması geldi. Salgının başından bu yana dönem dönem farklı şekillerde uygulanan karantina süresi alınan son kararla 7 güne düştü…
KORONAVİRÜS KARANTİNASI KAÇ GÜN OLDU?
Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs karantina sürelerinin mevcut koşullar dikkate alındığında yeniden düzenlenmesinin uygun olacağına karar verildiğini belirtti. Buna göre,
- Pozitif vakaların karantina süresi 7 gün olarak belirlendi.
- 7. günden sonra hafif veya hiç semptom göstermeyen kişiler için karantina süresi sona erecek.
- Pozitif vakalar 5. gün test yaptırmaları halinde ve test sonucu negatife dönmüşse karantina süresi sona erecek.
- Temaslı kişiler son 3 ay içinde hatırlatma dozu aşısını olmuş veya hastalığı geçirmiş ise karantinaya alınmayacak. Bununla birlikte, semptom takibi yaparak maske kullanımı ile günlük yaşamına devam edecek.
- Aşısız veya hatırlatma dozu aşısı üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişiler 7 gün karantinaya alınacak ve semptom takibi yapılacak. 5. gün test yaptırıp negatif olan kişilerin karantinası erken sona erebilecek.
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