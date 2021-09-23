Koronavirüs yakalananların ve temaslıların karantina süresi pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Daha önceki uygulamada temaslı kişiler durumları ne olursa olsun 14 gün karantinada kalıyordu. Son yaşanan gelişmelerin ardından Sağlık Bakanlığı "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" rehberini güncelledi. Buna göre, temaslı kişinin aşısı varsa karantina süresi değişiklik gösteriyor.

KORONAVİRÜS KARANTİNASI KAÇ GÜN?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, Bir kişinin korona testi pozitif çıktıysa, kişi hastalığı hafif geçiriyorsa, semptom yoksa veya hastanede 24 saatten az kaldıysa, test vermesinin ardından karantinası başlar ve kişi 14 gün süre ile karantinada kalır.

Eğer, covid pozitif olan kişi yoğun bakımda tedavi görmüşse, 24 saatten fazla süre ile hastanede yatmışsa ve kronik hastalığı varsa, 20 gün karantinada kalır.

Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon rehberinde yapılan güncelleme ile Dünya Sağlık Örgütün tarafından "endişe verici varyant" olarak tanımlanan "Delta", "Beta" ve "Gama" ile Sağlık Bakanlığı tarafından "tehdit edici varyant" olarak tanımlanan varyantların tespit edilmesi halinde karantina süresi 14 gün olacak.

Bu kişilerin izolasyonu 14'üncü günün sonunda test yapılmaksızın sona erecek. Bu kişilere, karantinanın erken sonlandırılması için PCR testi yapılmayacak. ​​​​​​​

TEMASLILAR KAÇ GÜN KARANTİNADA KALACAK?

Bakanlık rehberinde yapılan değişikliğe göre, en az iki doz aşısını yaptırmış ya da son 6 ay içerisinde Covid-19 geçirmiş kişilerin, pozitif biriyle temas etmesi halinde HES kodu riskli görünmeyecek fakat Vaka Takip Modülü'ne temaslı olarak kaydedilecek.

Bu kişiler sosyal mesafe, maske kullanımı, hijyen gibi koruyucu tedbirlere uyarak ve kendi semptomlarını da takip ederek günlük hayatına devam edebilecek.

Herhangi bir semptom oluşması halinde ise aynı gün sağlık kurumuna başvurarak PCR testi yaptıracak.

Temaslı kişi semptom gelişmezse temasının 5. gününde PCR testi yaptırmak zorunda olacak. Temaslı, eğer PCR testi yaptırmazsa 6. gün HES kodu riskli hale gelecek ve karantinaya alınacak.

PCR testinin pozitif çıkması halinde ise Sağlık Bakanlığı rehberine göre tedavi edilecek ve rehbere uygun karantina koşullarında takip edilecek.