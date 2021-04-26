Türkiye Koronavirüs karantinasında olması gerekirken bankada HES koduna takıldı

Koronavirüs karantinasında olması gerekirken bankada HES koduna takıldı

Türkiye

Koronavirüs karantinasında olması gerekirken bankada HES koduna takıldı

Sivas'ta 57 yaşındaki Yusuf A. koronavirüs temaslısı olduğu için izolasyondsa olması gerekirken banka şubesinde HES uygulamasına takıldı. Yusuf hakkında tutanak tutuldu.

26 Nisan 2021, Pazartesi 13:31 Son Güncelleme:
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Sivas'ta gittiği banka şubesinde HES uygulamasından koronavirüs temaslısı olduğu belirlenen Yusuf A. (57) hakkında tutanak tutuldu. 

Olay, saat 10.00 sıralarında Atatürk Bulvarı Kepçeli mevkisinde bulunan bir banka şubesinde meydana geldi. Bankaya işlem için gelen Yusuf A.'ya yapılan HES sorgusunda izolasyon sürecinde olduğu tespit edildi. İhbar üzerine banka şubesine polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin Sağlık Müdürlüğü ile yaptığı görüşmede Yusuf A.'nın 1 Mayıs'a kadar kadar karantina süresinin devam ettiği ve temaslı olduğunu belirlendi. Hakkında tutanak tutulan Yusuf A. yeniden evine yönlendirildi. 


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