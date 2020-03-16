Koronavirüs karşısında telefonunuzu nasıl temizlemelisiniz?

Ellerinizi yıkamanız hayati. Cep telefonunuzdaki mikroplardan da endişeliyseniz, su ve sabunla temizleyebilirsiniz. Londra Üniversitesi'nde mikrobiyoloji uzmanı olan Doktor Lena Ciric, telefonların temizliğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

İşte telefonların koronavirüs karşısında en etkili temizleme yöntemleri:

1. Öncelikle telefonu prizden çıkarın, kapatın ve telefon kılıfını çıkarın.

2. Bütün büyük telefon üreticileri kimyasal sıvı, jel ve aşındırıcı ıslak bez kullanılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor. Bunun sebebi ise ekranın koruyucu tabakasına zarar verebilme ihtimali.

3. Mikrofiber bezi su ve evde kullanılan sabunla ıslatın.

4. Nazikçe telefonun yüzeyini bu nemli bezle silin.

5. Giriş çıkışlardan telefona su kaçmamasına dikkat edin. Çünkü suya dayanıklı telefonlar bile zaman içerisinde koruma özelliğini yitirebiliyor.

6. Son olarak telefonunuzu temiz bir mikrofiber bezle kurulayın.

Sadece su ve sabun kullanmak bile telefonunuzdan bakteri ve virüsleri etkili bir şekilde temizleyebilir. Ve bunu da küçük bir cihaz ile test edebiliriz. Cihaz, telefonunuzdaki bağış ışık birimi (RLU) değerlerini gösteriyor. Böylece, telefonunuzdaki mikropları ölçüyor.

Rakam ne kadar yüksek olursa, o kadar fazla mikrop var demektir. Telefonlarınızın ve telefon kaplarının hepsini sabunlu suyla temizlemeden önce ve temizledikten sonra teste tabi tuttuk. Hepsi, bu işlemden sonra artık daha temizdi.

Ameliyat yüzeylerinde 50 ya da daha az bir rakam çıksın isteriz. Bizim yaptığımız testlerde temizlik işlemi sonrası telefonlarımızda ve kılıflarındaki göstergeler, bunun aşağısındaydı.

iPhone kullanıyorsanız, Apple yüzde 70 isopropil alkollü mendille silebileceğini söylüyor. Bunları da telefon dükkanlarından temin edebilir veya internetten kolayca sipariş verebilirsiniz.

Telefonunuzu UVC ışınlarını kullanarak sterilize eden cihazlar da bulunuyor. Bu yöntemin telefonunuza zarar vermesi beklenmiyor. Ancak bazı telefonların ve kılıfların zaman içerisinde renkleri solabiliyor.

Özetle telefonunuza dokundukça, ona mikrop bulaştıracağınızı aklınızdan hiç çıkarmayın. Bu nedenle, ellerinizi düzenli olarak ve iyice yıkadığınızdan emin olun.