Koronavirüs laboratuvardan mı çıktı? Çin’de kuşkulandıran keşif

Posta.com.tr / Araştırmacılar, Covid-19 pandemisinin laboatuvardan çıktığı teorisini destekleyebilecek koronavirüs izleri buldu. Toprak örneklerini inceleyen keşif, koronavirüsün vahşi yaşamdan insan hayatına doğal bir şekilde geçmediği gösteriyor. Özelikle virüsün örneklere tam olarak ne zaman girdiğine dair daha fazla kanıta ihtiyaç var. Macaristan’daki bilim insanları Şanghay'daki Sangon Biotech firmasına Antarktika'daki topraktan gönderilen DNA'yı incelerken benzersiz bir koronavirüs varyantının izlerini buldular.

Araştırmacılar ayrıca Çin’deki hamster ve maymunlardan alınan ve virüsün hayvanların kendileri veya hücreleri kullanılarak bir laboratuvarda incelendiğini düşündürebilecek genetik materyal buldular.

DENEYİN PARÇASIYKEN DIŞARI SIZDI

Virüsün laboratuvardan çıktığı teorisini destekleyenlerden bazı kişiler, Çinli bilim insanlarının virüsü, bir deneyin parçası olarak daha tehlikeli hale getirmek için laboratuvarda tasarladığını, arından virüsün dışarı sızdığını öne sürüyor.

Viral: The Search for the Origin of Covid-19 kitabının yazarı Viscount Ridley, virüsün en erken varyasyonunun karakteri olan 'üç anahtar [Covid] mutasyonunun' varlığı nedeniyle bulunan en son kanıtların laboratuvar sızıntısı teorisini destekleyebileceğini öne sürdü.

Bununla birlikte, Çin tarafından Aralık 2019'da bildirilen ilk Covid hastaları tarafından toprak DNA'sına virüs bulaşmış olabileceğinden, bulguları dikkatle yorumlamak önem taşıyor.

Toprak örnekleri aynı ay içinde Sangon Biotech'e gönderilmişti ancak ne zaman analiz edildiği belli değil.

Elde edilen bulgular çevrimiçi olarak yayınlandı, ancak henüz diğer bilim adamları tarafından resmi olarak incelenmedi.





İlgili Haberler Hatırlatma aşısı yaptırana 2 milyon dolarlık ödül verecekler!