Litvanya ilk kez ülke topraklarında koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. İtalya'nın Verona şehrinden Litvanya'ya gelen 39 yaşındaki bir kadının virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. Kadının aile üyelerinin de test aşamasından geçirileceği ifade edildi. Ölümcül koronavirüs dünya genelinde şu ana 83 binin üzerinde insana bulaştı, 2 bin 800'ün üzerinde insan da yaşamını yitirdi.

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