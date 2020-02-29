Dünya Koronavirüs Litvanya'ya da sıçradı

Koronavirüs Litvanya'ya da sıçradı

Dünya

Koronavirüs Litvanya'ya da sıçradı

AFP'de yer verilen son dakika bilgisine göre, Litvanya ilk koronavirüs vakasını doğruladı

29 Şubat 2020, Cumartesi 17:27 Son Güncelleme:
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Litvanya ilk kez ülke topraklarında koronavirüs vakası olduğunu açıkladı. İtalya'nın Verona şehrinden Litvanya'ya gelen 39 yaşındaki bir kadının virüs test sonuçlarının pozitif çıktığı açıklandı. Kadının aile üyelerinin de test aşamasından geçirileceği ifade edildi. Ölümcül koronavirüs dünya genelinde şu ana 83 binin üzerinde insana bulaştı, 2 bin 800'ün üzerinde insan da yaşamını yitirdi.

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