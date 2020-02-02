Dünya Koronavirüs nedeniyle Çin dışında ilk ölüm

Koronavirüs nedeniyle Çin dışında ilk ölüm

Dünya

Koronavirüs nedeniyle Çin dışında ilk ölüm

Filipinler'de yeni tip koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti. Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

02 Şubat 2020, Pazar 09:43 Son Güncelleme:
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Çin'de koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14 bin 380'e yükseldi. Filipinler'de ise koronavirüs nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Dünya Sağlık Örgütü Filipinler Temsilcisi Rabindra Abeyasinghe, yaptığı açıklamada, geçen hafta başkent Manila'da öksürük ve boğaz ağrısından şikayetiyle doktora giden ve yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs teşhisi konulan 44 yaşındaki bir Çin vatandaşının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Filipinler'deki koronavirüsten ölen kişinin, Çin'in dışında bu virüsten yaşamını yitiren ilk kişi olduğu bildirildi.

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