Koronavirüs nedeniyle fabrikalar kapandı, hava kirliliği azaldı

ABD uzay ajansı NASA, kapatılan fabrikalar nedeniyle Çin'deki hava kirliliğinin belirgin bir şekilde düştüğünü açıkladı. NASA, bu değişikliğin virüsün bulaşmasını önlemek için yapılan ekonomik yavaşlama ile ilgili olduğunu söylüyor. NASA'dan yayınlanan uydu görüntülerinde, taşıtlardan, enerji santrallerinden ve fabrikalardan salınan zehirli azot gazı seviyesinin düştüğü görülüyor. Bilim insanları, şubat ayının ortalarında sadece 2 hafta için Çin'deki sera gazlarının verdiği zararın en az dörtte birini yok ettiğini bulmuşlardı.

NASA’nın haritaları, yılın ilk üç haftası ile 10-25 Şubat arasındaki kirlilik seviyelerini karşılaştırıyor.

Endüstriyel tesislerin kapatılması ve insanlardan evde durmalarının istenmesi, dünyanın en büyük sera gazı üreticisi olan ve iklim krizinin önemli bir nedeni olan fosil yakıtların yakılmasında keskin düşüşlere yol açtı.









Salgının başladığı Çin'de, yaklaşık 80 bin koronavirüs vakası var.

NASA'daki bilim insanları, kirliliğin düşmesinin ilk önce salgının kaynağı olan Wuhan yakınlarında göründüğünü, ancak sonunda ülke geneline yayıldığını söyledi.

2008 yılındaki ekonomik durgunluk sırasında da azot dioksit seviyelerinde bir düşüş görülmüştü ancak bu düşüş daha kademeliydi.

Kaynak: Independent





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