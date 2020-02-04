Koronavirüs nedeniyle Hong Kong bile sınırını kapattı

Çin Vuhan’da ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan koronavirüs salgınında son 24 saatte 58 kişi öldü. Ölü sayısı 362’ye çıktı. Koronavirüs, SARS benzeri bir hastalık olarak ortaya çıkmıştı. Ancak SARS’tan daha tehlikeli olmadığını öne sürenler vardı. Koronavirüsün, yeni hayatını kaybedenlerle birlikte SARS’tan daha ölümcül olduğu ortaya çıktı. 2002-2003’te etkili olan SARS 349 can almıştı. Koronavirüsten etkilenenlerin sayısı da dünya genelinde 17 bin 205’e yükseldi. Hastalık Çin dışında 23 ülkede görülmüş, Filipinler’de bir kişi ölmüştü. Hindistan, Vietnam ve Japonya’da vakalarda artış yaşandı. Sayılar Hindistan’da 3’e, Vietnam’da 8’e, Japonya’da 20’ye yükseldi.

Sınırlar kapanıyor

Çin’e bağlı özerk yönetim olan Hong Kong’da 15 kişide koronavirüs görülmüştü. Hong Kong, 2 nokta hariç Çin ile bütün sınır noktalarını kapattı. Hong Kong’da aylardır süren protestolar, virüsün ortaya çıkmasıyla sona ermişti. Dün halk bir kez daha sokağa inip tüm sınırların kapatılması için eylem yaptı. Rusya, Çin ile demir yolu ulaşımını durdurdu. Güney Kore’de son günlerde Çin’e giden 800 asker karantinaya alındı.

Endonezya’da koronavirüs tatbikatı yapıldı.

Risk alarmı

Kazakistan, Çin’e tüm uçuşları askıya aldı. Avustralya, Vuhan’da yaşayan vatandaşlarını dün tahliye etti. Bulgaristan’da en yükseğin bir altındaki seviye olan 4’üncü derece koronavirüs risk durumu ilan edildi.

Kapı kapı Vuhanlı avı

Birçok eyalette sokağa çıkma yasağının ilan edildiği Çin’de vatandaşlar, mahallelerine virüsün girmesini önlemek için duvarlar örmüş, kapılarına silahlı nöbetçiler dikmişti. Şimdi de vatandaşlar, mahallelerinde kapı kapı dolaşarak Vuhanlı arıyor. Salgının çıktığı nokta olan Vuhan’dan gelenleri mahallelerinden ‘sınırdışı’ ediyorlar.

Çin, ABD'yi suçladı

Çin Dışişleri Bakanlığı dün bir açıklama yayınlayarak ABD’yi dünyaya panik yaymakla suçladı. ABD, son 14 gün içinde Çin’e giden tüm ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamış, Çin’e uçuşları durdurmuştu. Çin Dışişleri’nden yapılan açıklamada “ABD aşırı tepki gösterdi ve Dünya Sağlık Örgütü’nün önerilerine uymayan aşırı önlemler aldı” ifadeleri kullanıldı.

'Ekonomimize zarar'

ABD, salgından ekonomik çıkar sağlamakla suçlanıyor. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross geçtiğimiz günlerde “Çin’deki virüs ülkemizin ekonomisine hizmet edecek” demişti. Çin takvimine göre 25 Ocak’ta başlayan yeni yıl nedeniyle verilen resmi tatil dün sona erdi. Çin borsası, virüs paniği nedeniyle güne yüzde 9 değer kaybederek başladı.

'Ticari önleme gerek yok'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüs nedeniyle geçen hafta ‘Uluslararası Kamu Sağlığı Acil Durumu’ ilan etmişti. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’e karşı ticaret ve seyahat kısıtlamalarına karşı olduklarını belirterek “Uluslararası seyahat ve ticarete gereksiz yere müdahale edecek tedbirleri almak için bir neden yok” dedi. Ghebreyesus’un konuşurken öksürünce “Endişelenmeyin, koronavirüs değil” demesi salonda gülüşmelere neden oldu.









Aileyi zorla götürdüler

Çin Nantong’da polis, salgının çıktığı yer olan Vuhan’dan gelen bir aileyi evinde mahkum etti. Aile üyelerine hiçbir test uygulamayan polisler, evin kapısını demir borularla sabitledi. Aileyi ‘karantinaya alan’ polis, evin kapısına da “Bu aile Vuhan’dan geldi. Uzak durun. Temas kurmayın” yazdı. Kapısı açılmayan evdeki ailenin ne yiyip içeceği bilinmiyor.

Google ile iş birliği

DSÖ, koronavirüse ilişkin Twitter, Facebook, TikTok gibi sosyal medya mecralarında yayılan yanlış bilgi ve söylentilere karşı Google ile işbirliğine gitti. Artık Google’da koronavirüs hakkında bilgi arayan kişiler en üstte DSÖ’ye ait verileri görecek.

7 ülkeye termal kontrol

Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs yüzünden ‘küresel acil durum’ ilan etmesinin ardından Türk Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle Çin seferlerini şubat ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da düzenlediği basın toplantısında Uzakdoğu’daki 7 ülkeden Türkiye’ye gelenlerin termal kamera ile kontrol edileceğini bildirdi. Bakan Koca “Japonya, Tayvan, Tayland, Hong Kong, Singapur, Güney Kore ve Malezya’dan gelen uçuşlara termal kamera uygulamasına yarından (bugünden) itibaren geçeceğiz” dedi. Bakan Koca, Çin’den Türkiye’ye getirilen 61 kişiye yapılan testlerde koronavirüse rastlanmadığını söyledi.

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