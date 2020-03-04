İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya ve İsviçre'den gelen yabancıların 14 gün boyunca İsrail'de karantina altında kalabilecekleri bir ev gösterememeleri halinde ülkeye alınmayacağı belirtildi. Bu yasağın birkaç gün içinde yürürlüğe gireceği ifade edildi. Öte yandan söz konusu ülkelerden dönen İsrail vatandaşlarından ise 14 gün boyunca kendi evlerinde karantina altında kalmaları istendi. Tel Aviv yönetimi, daha önce de Covid-19 endişesi nedeniyle Çin, Japonya, Güney Kore ve İtalya gibi ülkelerden gelen yabancıların İsrail'e girişine yasak getirmişti.

Koronavirüs nedeniyle İsraillilere tokalaşmama çağrısı

İsrail basınında yer alan haberlere göre, Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip koronavirüs (Covid-19) karşı alınan tedbirlere ilişkin açıklamasında, İsraillilere başkalarıyla tamamen tokalaşmaktan geri durmaları çağrısında bulundu.

Dünyanın büyük bir salgınla karşı karşıya olduğunu ifade eden Netanyahu, virüsün yayılmasını önlemek için ciddi önlemler aldıklarını vurguladı.

İsrail'in hava yolu şirketi çalışanlarını işten çıkarmaya başladı

Öte yandan, basında yer alan haberlerde, İsrail'in hava yolu şirketi El-Al'ın, koronavirüs nedeniyle birçok seferinin iptal edilmesi ve bilet satışının düşmesiyle ciddi bir ekonomik kriz yaşadığı belirtildi.

El-Al’ın ekonomik sorunlar nedeniyle çok sayıda çalışanını işten çıkardığı kaydedilen haberlerde, dün de şirketin üst düzey yetkililerinin maaşlarının yüzde 20 oranında düşürülmesine onay verdiği aktarıldı.

Tel Aviv yönetimi, Covid-19 endişesiyle Çin, Japonya, Güney Kore ve İtalya gibi ülkelerden gelen yabancıların İsrail'e girişini yasaklamıştı.

İtalya ve Japonya'dan dönenlerin de aralarında bulunduğu 15 İsraillide Covid-19 tespit edilmişti.









AA

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