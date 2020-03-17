Koronavirüs nedeniyle kiracıların borçları 2 ay ertelendi
Ankara'da koronavirüs önlemleri kapsamında ödeme güçlüğü çekenler kiracılar için yeni düzenleme yapıldı.
17 Mart 2020, Salı 11:44 Son Güncelleme:
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), koronavirüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarının 2 ay süre ile ertelediğini bildirdi.
Büyükşehir Belediyesinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir" ifadesi kullanıldı.