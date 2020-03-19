m-TOD'dan yapılan açıklamada, telekom sektöründe koronavirüs salgını nedeniyle alınan ilave önlemler hakkında bilgi verildi.

Telekomun artık sadece bir sektör değil, diğer tüm sektörlerin ayakta kalmasını sağlayan en önemli ana bileşenlerden birisi haline geldiği belirtilen açıklamada, telekom operatörleri olarak bu gerçeğin bilinci ile her koşulda kesintisiz iletişimin önemini bildikleri kaydedildi.

Telekom operatörlerinin en zor koşullarda dahi Türkiye’nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapı ve dijital servisleriyle vatandaşların yanında olmaya özen gösterdiği belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Son olarak, 2020 yılı başında Çin’de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 'küresel salgın hastalık' ilan edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ülke olarak yürüttüğümüz mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik önemini bir kez daha görmüş olduk. Devletimizin erken ve yerinde aldığı önlemler sayesinde bugüne kadar bu salgından dünyadaki diğer ülkelere kıyasla daha az etkilenmiş olsak da iletişim ihtiyacı dünyadaki diğer ülkelerde olduğu gibi artış göstermiştir. Telekom operatörleri olarak sorumluluğumuzu farkındayız. Bu amaçla tüm çalışanlarımız, milletimizin taleplerini karşılamak amacıyla gecelerini gündüzlerine katarak büyük bir özveri ile çalışmaktadırlar.

Son günlerde ülkemizdeki yayılımını yakından takip ettiğimiz koronavirüs salgınının etkisinin devletimizin yerinde aldığı kararlar ve vatandaşlarımızın bu karar ve tavsiyelere uyması ile, kısa sürede azalmasını ümit ediyor; bu süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz."





Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirildi

Milli Eğitim Bakanlığı’nın öncülüğünde, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobil iletişim desteğini fazlasıyla ve memnuniyetle sağlayarak, öğrencilerin uzaktan öğrenme süreçlerine destek oldukları belirtilen açıklamada, yurt dışındaki abonelerin konsolosluklarla rahatça iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelere erişebilmeleri için Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirdikleri aktarıldı.

"Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz." ifadesi kullanılan açıklamada, evden çalışabilecek bütün çalışanlarının işlerini evlerinden yapabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdikleri bilgisi verildi.















