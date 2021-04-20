Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı. Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İdris TİFTİKÇİ - DHA)





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