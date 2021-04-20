Magazin Koronavirüs olan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Koronavirüs olan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

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Koronavirüs olan Burak Sergen'in sağlık durumu nasıl?

Koronavirüse yakalanan ve solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle yoğun bakımda tedaviye alınan usta oyuncu Burak Sergen'in sağlık durumu hakkında yeni bilgi geldi.

20 Nisan 2021, Salı 14:34 Son Güncelleme:
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Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde başrol oynayan Burak Sergen, 11 Nisan Pazartesi günü evinde fenalaşması üzerine hastaneye kaldırıldı. Yakalandığı koronavirüse bağlı akciğer enfeksiyonu ve solunum sıkıntısı yaşadığı belirlenen Sergen, yoğun bakımda tedaviye alındı. Daha sonra 11 yaşındaki oğlu Cansın Sergen'e de koronavirüs teşhisi koyulan Burak Sergen'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

(İdris TİFTİKÇİ - DHA)


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