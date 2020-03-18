Koronavirüs orduya sıçradı
Avrupa ülkelerini etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgınının Yunan ordusuna da yayıldığı bildirildi.
18 Mart 2020, Çarşamba 19:10 Son Güncelleme:
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Yunan basınındaki haberlere göre, Türk-Yunan sınırı yakınlarında yer alan Evros bölgesindeki bir askeri birlikte görev yapan 40 yaşındaki bir askerde koronavirüs tespit edildi. Virüs tespit edilen asker, Dedeağaç Hastanesinde oluşturulan özel bölümde tedaviye alındı. Askerin yakın çevresindeki bazı askerler de karantina altına alındı. Askeri birliğin ise dezenfekte edilmek üzere önlem olarak kapatıldığı belirtildi.
AA
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