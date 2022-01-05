Henüz koronavirüs kaynaklı pandemi devam ederken Kanadalı bilim insanları Kanada'nın News Brunwick eyaletinde ölümcül ve beyin fonksiyonlarını etkileyen bir salgınının ortaya çıktığını duyurdu. Özellikle gençleri etkileyen gizemli hastalığın halüsinasyon, kas kaybı, bilinç geriliği, hareket kabiliyetinin yitirilmesi, demans ve kilo kaybı gibi çok ciddi semptomlara yol açtığı belirtildi.

Eyaletin iki sağlık yetkilisinden biri olan Vitalité Sağlık Ağı çalışanı The Guardian'a konuştu. İsmi açıklanmayan kaynak, şüpheli vakaların sayısının arttığını ve daha önce herhangi bir sağlık problemi olmayan genç yetişkinlerin hızlı kilo kaybı da dahil olmak üzere rahatsız edici semptomlar geliştirdiğini söyledi. Kaynak, “Bu vakalar hakkında gerçekten endişeliyim çünkü çok hızlı gelişiyorlar. İnsanlara bir açıklama borçluyuz” dedi. Salgınla ilgili söz konusu semptomlar arasında uykusuzluk, halüsinasyonlar, düşünme zorluğu ve sınırlı hareketlilik de bulunuyor.

İsmi açıklanmayan bilim insanı, gizemli hastalığa yakalanan genç bir adamda demans ve ataksi semptomları geliştiğini söyledi. Bakıcısı olan eşinin de aniden uykusuzluk, kas kaybı ve bunama yaşayarak halüsinasyonlar görmeye başladığını açıkladı.

30'lu yaşlarında bir kadının ise tüple beslendiği ve aşırı derecede salya akıttığını söyleyen kaynak, kadının 20'li yaşlarında hemşirelik öğrencisi olan bakıcısının da son zamanlarda nörolojik gerileme belirtileri göstermeye başladığını aktardı.

Başka bir durumda olan genç bir anne ise hızla yaklaşık 60 kilo verdi ve halüsinasyon görmeye başladı. Tomografi sonuçları ileri atrofi belirtileri gösterdi.

RESMİ VAKA SAYISI 48. ANCAK TOPLAM VAKA SAYISININ 150 OLDUĞU SÖYLENİYOR

Şu ana kadar 150 vakanın tespit edildiğini ve 8'inin öldüğünü belirten araştırmacılar, hastalığın kaynağının ıstakozlarda depolanan BMAA adlı toksik bir maddenin olduğunu düşündüklerini aktardı. Soruşturma altındaki 48 resmi vaka sayısı, 2021 baharının başlarında ilk kez duyurulmasından bu yana değişmedi. Ancak birden fazla kaynak, vaka sayısının şu anda 150 kişiye kadar çıktığını ve çoğunu gençlerin oluşturduğunu söyledi.

Yeni vakalarda tanımlanan endişe veren ayrıntılara rağmen, New Brunswick eyaleti korkuları bastırmak için çalıştı. Ekim ayında yetkililer, sekiz ölümcül vakanın yanlış teşhisin sonucu olduğunu öne sürerek, kurbanların ortak bir nörolojik hastalıktan muzdarip oldukları yerine farklı hastalıklardan öldüklerini ileri sürdü.

"İNSANLAR BU BÖLGEDE ÇEVRESEL FAKTÖRLERE DAHA FAZLA MARUZ KALIYOR"

Topluluk önünde konuşma yetkileri olmadığı için ismini vermek istemeyen Vitality çalışanı, gençlerin kötüleşme hızıyla ilgili artan endişeler nedeniyle öne çıkmaya karar verdiğini belirterek, “Muhtemelen hastalığın çıktığı bölge biziz. Çünkü insanlar çoğunlukla kırsal alanda yaşıyor. Çevresel faktörlere daha fazla maruz kalabileceğimiz bir bölgedeyiz” dedi.

KIYI BÖLGESİNİN GEÇİM KAYNAĞI ISTAKOZDA YÜKSEK YOĞUNLUKTA BMAA BULUNDU

New Brunswick'in kıyı topluluklarının çoğunun ekonomik kaynağını oluşturan ıstakozda yüksek konsantrasyonlarda BMAA bulundu. BMAA, insanlar tarafından tüketilen balık ve kabuklu deniz hayvanlarında birikiyor. 2019 yılında ABD’de yer alan North Carolina Üniversitesi tarafından yapılan bir çalışma, BMAA’nın beyindeki bir proteinin stabilitesini düşürerek amyotrofik lateral sklerozun (ALS) gelişimine katkıda bulunduğunu gösterdi.

Araştırmacılar, iki molekül benzer bir yapıya sahip olduklarından, hücrelerin BMAA’yı amino asit L-serine için yanlış kullanabileceğini varsaydılar. L-serin proteinlerin ana “yapı taşlarından” bir aminoaside deniliyor. Buna göre, eğer BMAA yanlışlıkla bir protein yapısına dahil olursa, olması gerektiği gibi çalışmayacak bir proteine ​​neden olarak beyinde hasara neden olabilir.





KAYNAK: NTV

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