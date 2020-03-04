Bir koronavirüs kaynaklı ölüm ve 42 enfektenin doğrulandığı Avustralya'da büyük bir panik havası hakim. Ülke Çin'den sonra en fazla vaka görülenlen yerlerden biri olan İran ile olan seyahat kısıtlamalarını genişletirken, 19 Şubat itibarıyla İran'dan dönen kişilerden kendi kendilerini en az 14 günlüğüne karantinaya almalarını istedi. Avustralya'da tüketiciler, vaka sayısının artacağı korkusuyla süper market zincirlerine akın etti. Sidney'de tuvalet kağıdı stoklarının neredeyse tükendiği belirtilirken, ülkenin en büyük süpermarket zinciri Woolworths'un servis ettiği fotoğraflarda rafların tamamen boşaldığı görülüyor. Woolworths tarafından paylaşılan bir başka videoda ise sadece 90 saniye içinde bir tuvalet kağıdı reyonu tamamen tükeniyor.

Makarna ve pirince talep yoğun

The Sydney Morning gazetesinin haberine göre atıştırmalık ürünler, makarna, pirinç ve konserve ürünlere büyük bir talep söz konusu. Woolworths'un açıklamasına göre Sidney genelinde 104 çeşit ambalajlı atıştırmalık ve 63 tip konserve ürünün stokları tamamen eridi.

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