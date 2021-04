Koronavirüs pozitif hastalar için beslenme önerileri

Diyetisyen Hülya Çağatay konu hakkında bilgiler verdi.

Beslenmenizde probiyotiklere yer verin

Koronavirüs pozitif hastalar beslenmelerinde probiyotiklere yer vermelidir. Probiyotikler mikrobiyata dengesini düzenleyerek immün sistemi güçlendiren yararlı bakterilerdir. Düşen bağışıklıkların toparlanabilmesi için ve kalsiyum-protein dengenize destek olması için süt, kefir, yoğurt gibi fermente besinlerde bulunan probiyotiklere öğünlerinde yer verebilirler.

D Ve C vitaminlerine önem verin

Koronavirüs pozitif hastalar için D ve C vitaminleri alımı çok önemlidir. D ve C vitamini düzeylerinizi mutlaka kontrol ettirmeli, hekiminizin ihtiyaç duyduğu durumda vitamin takviyesi alınmalıdır. Kırmızı biber, brokoli, yeşil biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, domates ve turunçgiller C vitamini açısından zengin besinlerdir. Fakat günlük gereksinimin üzerinde C vitamini almamakta fayda vardır. D vitamini alımının besinlerle çok fazla sağlanmadığı unutulmamalıdır. Fakat yumurta sarısı, süt, mantar, yoğurt ve kefir D vitamini içeren besinlerdendir.

Su tüketimini unutmayın

Koronavirüs pozitif hastalar sıvı alımını atlamamalıdır. Bağışıklık sisteminin düştüğü bu süreçte vücuttaki toksinlerin atılabilmesi için su tüketimi unutulmamalıdır. Ayrıca akciğerlere de inen bu hastalıkta akciğerlerin nem tutabilmesi için günde en az 2-2.5 litre su tüketilmelidir.

Öğünlerinizde tüm besin ögelerine yer verin

Koronavirüs pozitif hastalar beslenmesinde tüm besin ögelerine yer vermelidir. Et grubu, süt ve süt ürünleri grubu, meyve ve sebzeler, kurubaklagiller, tahıllar ve yağlı tohumların bütünleştiği dengeli bir beslenme bağışıklıkları için çok önemlidir. Haftada 2 gün balık tüketimine yer verilmelidir. Kilo verme sürecindeyken korona virüs pozitif çıkan kişilerin çok düşük kalorili, kısıtlayıcı ve eksik besin öğeleri bulunan diyetleri bırakması gerekmektedir. Bu dönemde dengeli ve sağlıklı diyetler uygulanmalıdır.

Bu besinleri tüketmeyin

Koronavirüs pozitif hastalar beslenirken kan şekerini hızla yükselten şeker, şekerli yiyecek ve içecekler tüketmemelidir. Bu dönemde yapılacak en büyük hata boş karbonhidrat kaynakların tüketmektir. Bu yüzden beyaz ekmek yerine tam tahıl tercih etmelidirler. Hamur işleri, işlenmiş et ürünleri, fast-food aşırı tuz içeren besinler ,alkol ve sigara beslenmelerine eklenmemelidir. Unutulmamalıdır ki virüsler ya da zararlı tümörler şeker ile beslenir, bulundukları ortama şeker sayesinde tutunur ve yayılırlar.

Mevsimine uygun beslenin

Meyve ve sebze tüketirken mutlaka mevsimine uygun almaya özen gösterin. Katkısız ve doğal ürünler tüketmek bu süreçte çok önemlidir.

Ara öğünlerinizde bitki çaylarına yer verin

Boğaz enfeksiyonuna iyi gelmesi için ıhlamur, adaçayı gibi bitki çaylarına zerdeçal, zencefil ve limon eklenerek ara öğünlerde tüketilebilir.

Kaliteli uyku uyumaya özen gösterin

Günlük ortalama 8 saat kaliteli uyku uyumaya özen gösterin. Koronavirüs en çok yorgunluğu ve bağışıklık sisteminin düşmesini sevmektedir. Bedensel yorgunluk olmaması, bedenin ve zihnin iyice dinlenebilmesi için uyku için ayrılan süre arttırılmalıdır.

Serotonin düzeyinizi arttırın

Korona virüs pozitif hastalar kendilerini daha pozitif hissetmek, mutluluk hormonu düzeylerini arttırmak için serotonin içeriği yüksek besinler tüketmelidir. Muz, erik, ananas, fındık, süt ve süt ürünleri, hindi, ıspanak ve yumurta beslenmelerine eklenmelidir. Araştırmalar balık tüketimi ve omega-3 yağ asidi alımı az olan bireylerin depresyona meyilli olma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. Bu nedenle balık ve omega-3 tüketimi korona virüs pozitif hastalarda eve kapandıkları bu süreçte büyük önem taşıyor.





Sağlık içerikleri sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.