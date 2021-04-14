3-9 Nisan arasını kapsayan, illerde 100 bin kişide kaç vaka olduğunu gösteren harita güncellendi. Kırklareli’nde vakalar 518.33’ten 882.13’e, İstanbul’da 591.45’ten 804.97’ye, Çanakkale’de ise 546.77’den 797.34’e yükseldi. Vaka sayılarında patlama yaşanan İstanbul’da toplam hastaların yüzde 40’ı bulunuyor. Samsun’da vakalar 678.72’den 645.17’ye indi. En az vaka sayısının görüldüğü iller Şırnak ve Hakkari oldu.

‘SIRASI GELEN AŞI OLSUN’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün kabine toplantısı sonrasında ramazanın ilk iki haftasında tedbirlerin sıkılaştırılarak kısmi kapanmaya geçileceğini söyledi. Sırası gelenin derhal aşı olması gerektiğini söyleyen Erdoğan “İki haftalık dönemde hedeflediğimiz oranda iyileşmeyi temin edemezsek çok daha sert uygulamaların gelmesi kaçınılmaz hale gelecek” dedi.

59 BİN VAKA 273 ÖLÜM

Türkiye’de 13 Nisan’da yapılan test sayısının 306.563; tespit edilen vaka sayısının 59 bin 187; hasta sayısının 2 bin 723; vefat sayısının 273; iyileşenlerin sayısının 52 bin 104 olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısı 3 milyon 962 bin 760, toplam vefat sayısı 34 bin 455 oldu.

İŞTE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GENELGESİNE GÖRE YENİ YASAKLAR

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine tedbirleri kapsamında “Kısmi Kapanma” genelgesi gönderdi. Buna göre,

● İşyerleri hafta içi 07.00-18.00 saatleri arası açık olabilecek. ●Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek.

● Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

● Huzurevi, yaşlı bakımevi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evleri gibi yerlere 17 Mayıs’a kadar ziyaretçi kabul edilmeyecek.

● Şehir içi toplu ulaşım araçlarında oturma kapasitesi yüzde 50 ile sınırlandırıldı, fiziki mesafeye uyulamayacak araçlara ayakta yolcu alınmayacak.

● 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

SAHURA KADAR PAKET SERVİS

● Zorunlu hali bulunmayanların sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan sürelerdeki şehirlerarası seyahatleri ancak toplu ulaşım araçlarıyla mümkün olacak.

● Toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahatlerini bilet ve rezervasyon koduyla ibraz edenler kısıtlamadan muaf olacak.

● Yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonu sabah 10.00’dan sahura kadar sadece paket servis yapabilecek.

● Çay ocakları müşteri kabul edemeyecek, sadece esnafa servis yapabilecek.

● Evlendirme işlemleri devam edecek, nikah ve nikah merasimi, düğünler 17 Mayıs’tan itibaren yapılabilecek.

● Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, oyun salonu gibi yerler 17 Mayıs’a kadar kapanacak.