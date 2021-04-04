Sağlık Bakanlığı haftalık vaka sayısı yüz binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek riskli’ sayılacağını açıklamıştı. Buna göre, mavi düşük riskli, sarı orta riskli, turuncu yüksek riskli, kırmızı çok yüksek riskli illeri temsil ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın dün açıkladığı 27 Mart- 2 Nisan tarihli harita COVID-19 tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi. 69 il tamamen kırmızıya döndü.

Haftalık vaka sayısı yüz binde 678 ile en yüksek şehir yine Samsun oldu. Samsun’u 591 ile İstanbul, 546 ile Çanakkale, 518 ile Kırklareli takip etti. 20-26 Mart haftasında Samsun’un vaka sayısı yüzbinde 586, İstanbul’un vaka sayısı 401, Çanakkale’nin 348’di. Yeni tabloya göre, İstanbul’da bir haftada 91 bin 383, Samsun’da 9 bin 194, Çanakkale’de 2 bin 957, Kırlareli’de 1874 vaka bulunuyor. Yeni tabloya göre hiç mavi il kalmazken bir il sarı, 11 il turuncu, 69 ilde kırmızı renkte oldu. Bakan Koca, Twitter’dan “En çok aşı yapan ülkeler arasında 6’ncı sıradayız. Türkiye, kendi aşısını üretmemiş ülkeler içinde en çok aşı yapan ülkedir” mesajını da paylaştı.

TEK SARI İL: Şırnak

11 TURUNCU İL: Uşak, Denizli, Burdur, Diyarbakır, Muş, Şanlıurfa, Mardin, Hakkari, Van, Siirt, Bitlis.



