Koronavirüs risk haritasında son dakika gelişmesi! Kırmızı il kalmadı
Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklama ile risk haritasında kırmızı il kalmadığını duyurdu.
26 Ağustos 2021, Perşembe 23:50 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:
Son dakika mesajı: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1430988472291037194