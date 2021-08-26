Türkiye Koronavirüs risk haritasında son dakika gelişmesi! Kırmızı il kalmadı

Koronavirüs risk haritasında son dakika gelişmesi! Kırmızı il kalmadı

Türkiye

Koronavirüs risk haritasında son dakika gelişmesi! Kırmızı il kalmadı

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medyadan yaptığı açıklama ile risk haritasında kırmızı il kalmadığını duyurdu.

26 Ağustos 2021, Perşembe 23:50 Son Güncelleme:
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Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Son dakika mesajı: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!

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