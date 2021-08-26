Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

Son dakika mesajı: Türkiye Covid-19 Risk Haritasında Kırmızı il kalmadı. İşi başlatmak kadar bitirmek de çok güzel. 80 ilden sana selamlar, sevgiler Şanlıurfa!

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