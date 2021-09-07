Türkiye Koronavirüs risk haritasında son durum! Bakan Koca paylaştı

Koronavirüs risk haritasında son durum! Bakan Koca paylaştı

Türkiye

Koronavirüs risk haritasında son durum! Bakan Koca paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 risk haritasında Van ve Niğde'nin mavi, Mardin'in ise sarı renk kategorisine geçtiğini açıkladı.

07 Eylül 2021, Salı 22:25 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, Doğu Anadolu'da mavi illerin sayısının artmaya başladığını belirterek, "Van'da ilk doz aşı oranı yüzde 75'in üzerinde. Van'ı kutluyor, örnek alıyoruz. Van, Kovid-19'a karşı ikinci doz aşı oranıyla da örnek olmalı." paylaşımında bulundu.

Mardin'in renginin ise turuncudan sarıya geçtiğini ve aşılanma yüzdesinin 65'in üzerinde olduğuna dikkati çeken Koca, sarı kategorideki gün sayısı ne kadar az olursa o kadar iyi olacağını, Mardin'i mavi iller arasında görmek istediklerini belirtti.

Niğde'nin de ilk doz aşı oranının yüzde 75'in üzerine çıktığına ve mavi renge geçtiğine işaret eden Koca, "Kararlılığın şehri Niğde'yi kutluyoruz. Niğde, ikinci doz aşı hızında diğer illere örnek olmalı. Şimdiden tebrikler." ifadesini kullandı.

AA

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