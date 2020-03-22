Koronavirüs salgını ne zaman bitecek?

Sosyal hayatı durduran koronavirüs salgınında tüm ülkeler bir çıkış yolu arıyor. İnsanları evde tutmak her geçen gün zorlaşıyor. Çin’de 70 milyon insan 3.5 aydır izole yaşıyor. İtalya karantina altında 12 günü geride bıraktı. Çin durdurmayı başardı. Ancak 35 ülkede 1 milyar insanın yaşadığı kentler hayalete dönüştü.

Dünya, hayatın normale ne zaman döneceğini merak ediyor. İşte Edinburgh Üniversitesi’nden bilim insanlarının krizden çıkış için öngörüleri:

En az 1 yıl

Aşı: En az 8 ülke aşı denemelerine başladı. Ancak aşılara küresel çapta erişilmesi 12-18 ayı bulabilir.

Yaşam tarzı: İnsanların iki metrelik sosyal mesafe, 20 saniye el yıkama, kendini tecrit etme gibi davranışlarını kalıcı olarak benimsemesi, salgının büyük oranda kontrol altına alınmasını sağlayacak.

Kritik 3 ay: Çin’de salgın 3 ayda kontrol altına alındı. Ancak salgının durması, krizin bitmesi anlamına gelmiyor, etkisinin bitmesi yıllar alacak.

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