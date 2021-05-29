Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil 'koronavirüs salgını ne zaman biter?' sorusunu yorumladı. Hotamışlıgil'in açıklamaları özetle şöyle: Tünelin ucundaki ışığı çok parlak görüyorum. En önemli şey çok net olarak aşıları yaygın olarak uygulayan ülkelerde salgın bitiyor. Aşı olmadan salgının bitmesi mümkün değil.

"KÖTÜ BİR FİKİR"

Aşı karnesi bence kötü bir fikir. Beklenmedik sıkıntılar yaratabilecek bir şey. Etkinlik düzeyi de tartışabilecek. Dünyada aşıya erişim eşitsizliği var. Hiç aşılanmamış ülkeler var.

Bir numaralı çözülmesi gereken bu: Aşıların dağıtımı. Aşılar arası bir propaganda yarışı da var. Veri eksikliği soru işareti yaratıyor.

'TÜRKİYE BU YAZ SALGINI TAMAMEN BİTİREBİLİR'

İlk doz yapıldıktan sonra çok yüksek bir koruma oranı oluyor. Aşı tedariğinde bir sorun varsa, 10 milyon kişiye 2 doz aşı yapmaktansa 20 milyon kişiye bir doz aşı yapmak daha mantıklı. Geleceği açıklanan aşılar tamamen gelirse, Türkiye bu yaz salgını tamamen bitirebilir.

ZİHİNSEL RAHATSIZLIKLAR FIRTINASI BİZİ BEKLİYOR OLABİLİR

1 buçuk senede çok şey değişti. Bugün annemi gördüm, sarılamadım kadına. Ya diyorum kapıdan girerken kaptıysam, anneme getireceğim virüsü. Ben bunu yaşıyorsam herkes yaşıyordur. Sosyal ilişkiler, biraz garipleşti. Zihinsel rahatsızlıklar fırtınası bizi bekliyor olabilir.

İnsanlar birbirleri ile beraber olmaya başladıkları zaman bu rahatsızlıktan hızlıca kurtulabilirler. Bazı ülkelerin hoşuna gitmeyi başladı, herkesi takip etmek, herkesi kodlamak. Bunlar hassas dengeler. Biraz yoldan çıktığında çok rahatsız edici olabilecek şeyler.

ESKİYE DÖNECEK MİYİZ?

Bana endişe veren çok şey var. Benim kişisel olarak endişe duyduğum şey, doğruyu savunmak çok zorlaştı. Dünya hep dalgalanıyor. Bilim düşmanlığı muazzam bir momento kazanmış vaziyette. Bu döngünün değişmesi lazım.