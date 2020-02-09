Koronavirüs salgını nedeniyle adeta insan avı başladı
Koronavirüs salgını nedeniyle toplam 70 milyon kişinin mahsur kaldığı Çin’deki karantina bölgesinde, virüsle mücadele insan avına dönüştü. Hastalık taşıdığından şüphenilenler evlerinden yaka paça alınıp karantina kamplarına götürülüyor. Sokakta maskesiz gezenler dövülerek gözaltına alınıyor. Hong Kong'ta tuvalet kağıdı kıtlığı yaşanacağı iddiası nedeniyle halk marketlere akın etti. Öte yandan, koronavirüs 1 günde 87 can aldı. Ölü sayısı 725'e çıktı. Virüs bulaşan kişi sayısı ise 34 bin 963 oldu.
09 Şubat 2020, Pazar 08:13 Son Güncelleme:
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İlk kez 12 Aralık’ta Çin’in Wuhan kentinde görülen koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Kuzey Kore’nin eklenmesiyle salgının sıçradığı ülke sayısı 29’a çıkarken, ilk kez Çinli olmayan biri virüs kurbanı oldu. ABD’nin Pekin Büyükelçiliği dün, Çin’de ölenlerin arasında 60 yaşındaki bir vatandaşlarının bulunduğunu açıkladı. Çin Hükümeti medya ve internet üzerindeki baskısını artırsa da özellikle karantinanın merkezindeki Wuhan’dan gelen görüntüler virüsle mücadelenin insan avına dönüştüğünü gösteriyor. Çin polisi, evlere baskın düzenleyerek hasta olduğundan şüphenilen kişileri zorla karantina kamplarına götürüyor. Direnenler polis şiddetiyle karşılaşıyor.
Karantina terörü
Sadece gıda ve ilaç alışverişi için evden çıkılmasına izin verilen bölgede, sokaktakilere rastgele kontroller yapılıyor ve ateşi yüksek çıkanlar yakalanıp kamplara gönderiliyor. Karantina bölgesinde yaşananlara ait görüntüleri internette paylaşanların ve pek çok gazetecinin ise gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolduğu belirtiliyor.
Tuvalet kağıdı hatırası
Hong Kong’da tuvalet kağıdının biteceği söylentileri üzerine halk marketlere akın etti.
Raflar boşalmadan önce yetişenler tuvalet kağıtlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
‘Diamond Princess’ adlı cruise gemisi, geçen hafta Hong Kong’da gemiden inen bir yolcuda ölümcül koronavirüs tespit edilmesi üzerine Japonya Yokohama’da karantinaya alınmıştı. 3711 kişinin mahsur kaldığı gemideki sağlık taramaları sonucu, 3 kişinin daha eklenmesiyle virüs tespit edilen kişi sayısı 64’e çıktı. Dün limandan çıkarılan gemi açık denize demirledi.
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