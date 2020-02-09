Koronavirüs salgını nedeniyle adeta insan avı başladı

İlk kez 12 Aralık’ta Çin’in Wuhan kentinde görülen koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. Kuzey Kore’nin eklenmesiyle salgının sıçradığı ülke sayısı 29’a çıkarken, ilk kez Çinli olmayan biri virüs kurbanı oldu. ABD’nin Pekin Büyükelçiliği dün, Çin’de ölenlerin arasında 60 yaşındaki bir vatandaşlarının bulunduğunu açıkladı. Çin Hükümeti medya ve internet üzerindeki baskısını artırsa da özellikle karantinanın merkezindeki Wuhan’dan gelen görüntüler virüsle mücadelenin insan avına dönüştüğünü gösteriyor. Çin polisi, evlere baskın düzenleyerek hasta olduğundan şüphenilen kişileri zorla karantina kamplarına götürüyor. Direnenler polis şiddetiyle karşılaşıyor.

Karantina terörü

Sadece gıda ve ilaç alışverişi için evden çıkılmasına izin verilen bölgede, sokaktakilere rastgele kontroller yapılıyor ve ateşi yüksek çıkanlar yakalanıp kamplara gönderiliyor. Karantina bölgesinde yaşananlara ait görüntüleri internette paylaşanların ve pek çok gazetecinin ise gözaltına alındıktan sonra ortadan kaybolduğu belirtiliyor.

Tuvalet kağıdı hatırası

Hong Kong’da tuvalet kağıdının biteceği söylentileri üzerine halk marketlere akın etti.

Raflar boşalmadan önce yetişenler tuvalet kağıtlarının önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

‘Diamond Princess’ adlı cruise gemisi, geçen hafta Hong Kong’da gemiden inen bir yolcuda ölümcül koronavirüs tespit edilmesi üzerine Japonya Yokohama’da karantinaya alınmıştı. 3711 kişinin mahsur kaldığı gemideki sağlık taramaları sonucu, 3 kişinin daha eklenmesiyle virüs tespit edilen kişi sayısı 64’e çıktı. Dün limandan çıkarılan gemi açık denize demirledi.

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