Türkiye Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 965’e yükseldi

Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 965’e yükseldi

Türkiye

Koronavirüs salgınında can kaybı 28 bin 965’e yükseldi

Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 138 bin 592 testte, 11 bin 770 vaka ile 702 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 64 kişi ile toplam can kaybı 28 bin 965’e yükseldi.

07 Mart 2021, Pazar 01:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 138 bin 592 testte 11 bin 770 vaka, 702 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 64 kişi hayatını kaybederken, 7 bin 291 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle toplam test sayısı 33 milyon 993 bin 552, toplam vaka sayısı 2 milyon 769 bin 230, toplam vefat sayısı 28 bin 965, toplam ağır hasta sayısı 1230, toplam iyileşen hasta sayısı ise 2 milyon 616 bin 139 oldu.

Tabloda haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6, yatak doluluk oranı yüzde 49,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 28,3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde yer aldı.

DHA

Yazarlarımızdan
Murat Gülderen
Kadınlara özel ücretsiz eğitim
Murat Gülderen
Hakan Çelik
Benzer kazaları nasıl önleyebiliriz?
Hakan Çelik
Murat Çelik
Liste başı 9'uncu madde
Murat Çelik
Oral Çalışlar
Diyarbakır... Mavi mavi...
Oral Çalışlar
Şirin Sever
07-19 arası sosyalleşme bizi keser mi?
Şirin Sever
Rauf Tamer
Yazarımız yıllık izinde
Rauf Tamer
Banu Şen
Turizm sezonu yaklaşırken yeni tatil alternatifleri
Banu Şen
Erkut Can
Nükhet Duru bu köşede dursun
Erkut Can
Büşra Özbelli
Öğretmenler rahata alıştı mı?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Samsun Valisi Dağlı: Zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayın