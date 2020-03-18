Koronavirüs (COVID-19) ve nelere sebep olacağı konusunda hâlâ bilgi edinme aşamasındayız. Hamile kadınları ve bebeklerini nasıl etkilediğine dair kesin bulgulara henüz sahip değiliz. Şu anda hamile kadınların, COVID-19'dan genel halktan daha fazla hastalanma şansının olup olmadığını veya sonuç olarak ciddi hastalıklara yakalanma olasılıklarının daha yüksek olup olmadığını da bilmiyoruz. Hamile kadınlar vücutlarında bazı enfeksiyon riskini artırabilecek değişiklikler yaşarlar. COVID-19 ile aynı aileden gelen virüsler ve influenza gibi diğer viral solunum yolu enfeksiyonları ile kadınların ciddi hastalık geliştirme riski daha yüksektir. Hamile kadınların kendilerini hastalıklardan korumak her zaman önemlidir. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, koronavirüs ve hamilelik hakkında bilgiler verdi.

Hamile kadınlar kendilerini virüse karşı nasıl koruyabilir?

Hamile kadınlar enfeksiyondan kaçınmak için yapılan tüm uyarılara çok daha fazla uyum sağlamalıdır.

Öksürüğünüzü örtün (dirseğinizi kullanmak iyi bir tekniktir).

Hasta olan insanlardan kaçının.

Ellerinizi sık sık sabun ve su veya alkol bazlı el dezenfektanı kullanarak temizleyin.

COVID-19 hamilelikte sorunlara neden olabilir mi?

Şu anda COVID-19'un hamilelik sırasında sorunlara neden olup olmayacağını veya doğumdan sonra bebeğin sağlığını etkileyip etkilemeyeceğini bilmiyoruz.

COVID-19 hamile bir kadından fetüse veya yenidoğana geçebilir mi?

COVID-19 olan hamile bir kadının hamilelik veya doğum sırasında COVID-19'a neden olan virüsü fetüsüne veya bebeğine geçirip geçiremeyeceği ile ilgili güncel bilgilere göre, Wuhan’da COVID-19 olan anneden doğan bir bebekte de COVID-19 virüsü pozitif görüldü.

Hamile bir kadının hamilelik sırasında COVID-19'u varsa, bebeğe zarar verir mi?

Şu anda COVID-19 olan hamile bir kadının bebekleri için herhangi bir risk olup olmadığını bilmiyoruz. Hamilelikleri sırasında COVID-19 için pozitif test edilen annelerden doğan bebeklerde az sayıda bildirilmiş gebelik veya doğum (örneğin erken doğum) problemleri olmuştur. Bununla birlikte, bu sonuçların anne enfeksiyonu ile ilişkili olduğu açık değildir.

COVID-19 anne sütünden geçer mi?

COVID-19'un nasıl yayıldığı hakkında çok şey bilinmiyor. Kişiden kişiye yayılmanın esas olarak, enfekte bir kişi öksürdüğünde veya hapşırdığında, grip ve diğer solunum patojenlerinin yayılmasına benzer şekilde üretilen solunum damlacıkları ile oluştuğu düşünülüyor. Şu ana kadar yapılan başka virüslerle ilgili sınırlı çalışmalarda, anne sütünde virüs tespit edilmedi. Ancak COVID-19'lu annelerin virüsü anne sütü ile bulaştırma riskleri hakkında henüz bilgi sahibi değiliz.

Anne sütü çoğu bebek için en iyi beslenme kaynağıdır. Bununla birlikte, COVID-19 hakkında çok şey bilinmiyor. Emzirmeye başlayıp başlamayacağı veya devam edeceği, ailesi ve doktorlar ile koordineli olarak anne tarafından belirlenmelidir. COVID-19'u doğrulanmış olan bir anne, bebeğe dokunmadan önce ellerini yıkamak ve mümkünse göğsünü beslerken bir yüz maskesi takmak da dahil olmak üzere virüsün bebeğine bulaşma riski için mümkün olan tüm önlemleri almalıdır. Anne sütü manuel veya elektrikli göğüs pompasıyla alınıyorsa, anne herhangi bir şeye dokunmadan önce ellerini yıkamalı ve her kullanımdan sonra uygun pompa temizliği için tavsiyelere uymalıdır.

Koronavirüs belirtilerine dikkat edilmeli

Koronavirüs semptomlarından biri yüksek ateştir. Bu, ilk üç aylık dönemde (0-13. haftalarda) komplikasyon riskini artırabilir. Eğer hamileyseniz ve yüksek ateşiniz varsa hemen doktora görünmelisiniz.

Unutmayın, hamileyken vücudunuz doğal olarak bağışıklık sisteminizi zayıflatır. Bu hamileliğinizin başarılı bir şekilde devam etmesine yardımcı olmak içindir. Bu, hamileyken enfeksiyonları daha kolay alabileceğiniz anlamına gelir. Korona virüsüne karşı alınması gereken tüm önlemleri almalısınız.

Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı

Tüm hijyen kurallarına uyulmalı

Ağız ve boğaz sağlığına dikkat edilmeli

Sağlıklı beslenilmeli

Uyku düzenli olarak alınmalı

Açık havada düzenli yürüyüş yapılmalıdır

Mine Bozkurt

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