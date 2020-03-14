Koronavirüs sayesinde zengin oldular

Küresel koronavirüs salgınını servete çevirenler oldu. Hatta milyarderler listesi, kriz sayesinde yenilendi. En zengin 500 kişiden sadece 54’ü servetini artırabildi. Bunların 6’sı, sağlık sektöründen. Bloomberg’ün Milyarderler Endeksi’ne göre Çin’deki medikal ve biyoteknoloji şirketlerinin değeri 17 milyar dolar arttı.

İşte koronavirüs sayesinde en çok kalkınan o isimler:

Hong Konglu tıbbi cihaz üreticisi Xu Hang (53), servetine 2.9 milyar dolar daha ekledi ve 11.4 milyar dolarlık yeni servetiyle milyarderler arasında 111’inci sırayı aldı.

Güney Koreli biyomedikal ürün tedarikçisi Seo Jung-Jin’in (62) geliri 213 milyon dolar daha arttı ve 5.2 milyar dolarlık servetiyle listede 311’inci sırayı aldı.

Multi milyarlık kâr

Çinli ilaç devi Hansoh şirketinin sahibi Zhong Huijan (59), bu yıl servetine 1.7 milyar dolar ekleyerek 15.4 milyar dolara yükseltti. 61’inci sıraya yerleşti.

Singapurlu tıbbi cihaz üreticisi Li Xiting (69), 3.1 milyar dolar daha zengin oldu ve servetini 12.4 milyar dolara çıkararak en zengin 98’inci milyarder oldu.

Maske milyarderi

Çinli aşı üreticisi ve geliştiricisi Du Weimin (56), 3 ayda 783 milyon dolar daha kazandı. Serveti 4.8 milyar dolara yükseldi. Kendisi de 355’inci sıraya yerleşti.

Gazlı bez, tıbbi kıyafet ve cerrahi maskeler üreten Çin merkezli Allmed şirketinin ba∫kanı Cui Jinhai, bu süreçte bir dolar milyarderi oldu.



