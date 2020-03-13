Koronavirüs sebebiyle İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı azaldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, vatandaşların İstanbul’da toplu ulaşım kullanımı azalırken özel aracıyla trafiğe çıkanların sayısı arttı. Koronavirüs salgını sebebiyle pazartesi gününden sonraki 3 günde toplu ulaşım kullanım rakamlarında yüzde 10’luk düşüş yaşandı.

Yüzde 10 azaldı

İstanbul’da toplu ulaşımı 9 Mart’ta 7 milyon 441 bin 316 kişi, 10 Mart’ta 7 milyon 51 bin 925 kişi kullanırken, koronavirüs vakasına rastlandığı bilgisinin paylaşıldığı 11 Mart’ta 7 milyon 360 kişi toplu taşımayı tercih etti. Bu rakam 12 Mart’ta 6 milyon 731 bin 295 kişiye düştü.

Toplamda son 3 günde İstanbulluların toplu taşıma oranı yüzde 10 azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da dün yaptığı açıklamada, koronavirüse karşı tedbirler kapsamında İstanbullulara, acil durumlar hariç mümkün olduğu kadar seyahat etmemeleri ve toplu alanlarda bulunmamaları uyarısında bulunmuştu.

AA