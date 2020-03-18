Türkiye Koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulan kişi hastaneden kaçtı

Koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulan kişi hastaneden kaçtı

Türkiye

Koronavirüs şüphesi ile gözetim altında tutulan kişi hastaneden kaçtı

Sivas’ta koronavirüs şüphesi ile hastanede tutulan bir hasta kaçtı, polisin tarafından bir saat içerisinde yakalanan hasta hastanede yeniden gözetim altına alındı.

18 Mart 2020, Çarşamba 20:03 Son Güncelleme:
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Sivas’ta korona virüs şüphesi ile Numune Hastanesi’nde oluşturulan izole edilmiş ünitede gözetim altında tutulan bir hasta, güvenlik görevlilerini atlatarak hastaneden kaçtı. Hastane yetkilileri, İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı korona virüs salgını tedbirlerini kapsamında durumu polise bildirdi. Polis ekipleri yaklaşık 1 saat süren takip sonrasında hastayı bulup ikna yoluyla olay yerine çağrılan ambulansa bildirip yeniden hastaneye dönmesini sağladı.

İHA

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