Sağlık Bakanlığı’nın daha önce aldığı tedbirler arasında sağlık çalışanları için hazırladığı rehber bulunuyor. Rehberde corona virüs ile ilgili detaylı bilgiler de yer alıyor.

Kılavuzda, Corona virüsün bulaşma yolları, belirtileri ve sağlık çalışanları tarafından corona virüsün nasıl tanınabileceği, hangi testlerin yapıldığı, izolasyon aşamaları ve hasta takibi hakkında genel bilgiler de yer alıyor.

Corona virüsün yaygın belirtileri arasında solunum semptomları, ateş, öksürük ve nefes darlığı yer alıyor. Daha ciddi vakalarda, pnömoni, ağır akut solunum yolu enfeksiyonu, böbrek yetmezliği ve hatta ölüm gelişebilir.

Corona virüs şüphesi varsa hangi testler yapılmalı?

Sağlık Bakanlığı’nın yayınladığı kılavuzda yapılacak testler ile ilgili şu bilgiler bulunuyor:

“Corona virüs vaka tanımına uyan hastalarda solunum yolu numuneleri virus PCR ile taranmalıdır. Eğer gerekli ise, diğer solunum yolu hastalık etkenleri açısından da incelenmelidir. Hastada diğer solunum yolu patojenleri tespit edilse dahi koinfeksiyonların oluşabileceği dikkate alınarak 2019-nCoV olası vaka tanımına uyan tüm hasta numuneleri de 2019-nCoV için değerlendirilmelidir.

Nükleik asid amplifikasyon testleri

2019-nCoV sekans bilgileri yeni paylaşılmış ve PCR testleri dizayn edilmiştir. Spesifik PCR testleri kurulana kadar, laboratuvarların pan-coronavirus testi ve takiben sekans analizi ile konfirmasyon yapmaları önerilmiştir. Konfirmasyon özellikle pan-coronavirus testleri ile pozitif bulunabilecek diğer coronavirusların ekarte edilmesi açısından önemlidir. Dört insan coronavirusu (HCoV) dünyada endemik olarak seyretmektedir; HCoV-229E, HCoV-NL63, HCoV-HKU1 ve HCoV-OC43, bunlardan son ikisi betacoronavirüsdur. Ayrıca insanlarda zoonotik enfeksiyon yapan diğer iki betacoronavirüs MERS-CoV ve SARS virüsüdür.

Serolojik testler

Serolojik testler spesifik virüs gruplarına karşı immun yanıtın konfirmasyonu açısından faydalıdır. Serolojik testler için çift serum örneği (akut ve konvalesan faz) gereklidir. Sekanslama Sekans verisi virüsün kaynağını ve nasıl yayıldığını anlayabilmek için oldukça önemlidir. DSÖ, laboratuvarların elde ettikleri sekans verilerini ilgili platformlarda (GenBank, GISAID vb) paylaşmaları gerekliliğini bildirmiştir.”

Corona virüs için hastalar hangi hastanelere gönderilecek?

Sağlık Bakanlığı ‘Bulaştırıcılığı Yüksek Riskli Hastalıklar Referans Hastane Listesi’ni yayınladı. Koronavirüs için hastalar hangi hastanelere gönderileceği ise şu şekilde listelendi:

- Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı Bursa Şehir Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Erzurum Şehir Hastanesi)

- Sağlık Bakanlığı Eskişehir Şehir Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı Isparta Şehir Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı Kayseri Şehir Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi

- Sağlık Bakanlığı Yozgat Şehir Hastanesi

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