Türkiye Koronavirüs sürecinde satın alınan vitaminler ölüm saçıyor

Koronavirüs sürecinde satın alınan vitaminler ölüm saçıyor

Türkiye

Koronavirüs sürecinde satın alınan vitaminler ölüm saçıyor

Koronavirüs salgın sürecinde internetten satın alınan vitamin haplarıyla ilgili uzmanlar 'Ölüme kadar götürüyor' açıklamasında bulundu.

24 Mart 2021, Çarşamba 10:37 Son Güncelleme:
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Koronavirüs sürecinde birçok kişi alışverişlerini online olarak gerçekleştiriyor. Öyle ki bu durum vitamin haplarına da yansıdı. Ancak uzmanlar bu haplar için uyarıyor, "Dikkat ölüme kadar götürüyor" diyor. CNN TÜRK Muhabiri Sema Akbulut

İNTERNETTE SATILAN HAPLARA DİKKAT

Vitamin, gıda takviyeleri, kolajenler... Masum gibi duran bu haplar, internet ortamında rahatlıkla satılıyor. Eczacılar ise bu durumdan hayli dertli. Uygun koşullarda saklanmayan, Sağlık Bakanlığı sistemine kaydı olmayan hapların tehlikeli tarafı da eczanedeki hap ile e-ticaret sitesinden gelen hapların farklı oluşu. Tüm bunlar ise bir çok hastalığı beraberinde getiriyor.

BU HAPLAR ÖLÜME DAVETİYE ÇIKARIYOR

CNN TÜRK Muhabiri Sema Akbulut'a konuşan İstanbul Eczacılar Odası Genel Sekreteri Pınar Özcan, vatandaşları uyararak şunları söyledi:

Ölüme kadar götürebilecek organ hasarlarına sebebiyet verebiliyorsunuz. Biz halk sağlığı açısından dertliyiz. Ciddi bir halk sağlığı sorunu ile karşı karşıyayız. İnternet ortamında çok büyük kontrolsüzlük ve denetimsizlik var. Nerede üretildiği belli olmayan, sahte, hangi koşullarda saklandığı belli olmayan ürünler, burada çok rahatlıkla satışa sunulabiliyor. Eczanelerdeki tüm ürünler Sağlık Bakanlığı denetimindedir. Üretiminden eczanelere gelişine kadar takip edilir. Ama internetten satın alınan, eczane dışında satın alınan hiçbir ürünün kontrolü yapılmamakta.

"HAPLAR UMULMADIK ETKİLERE NEDEN OLABİLİR"

Bir sağlık sorununuz olabiliyor. Bilmiyorsunuz ya da biliyorsunuz kullandığınız ilaçlar var. Ama etkileşimlerini bilmiyorsunuz. Kulaktan dolma bilgilerle bu tip yerlerden ürün alıyorsunuz ve var olan sağlınızdan oluyorsunuz. Alerjik reaksiyon gösterebiliyor. Kanser hastasısınız ve kullanmamanız gereken ürünler var. Bitkisel görüyorsunuz, masum zannediyorsunuz, 'Doğaldır bir şey olmaz' diyorsunuz. Ama ölüme kadar neden olabilecek organ hasarlarına sebebiyet verebiliyorsunuz.

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