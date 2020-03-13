Koronavirüs tatilinde anne ve babası çalışan çocuklara kim bakacak?

Koronavirüs nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle tatil edildi. Ülke genelindeki 67 bin okulda okuyan 18 milyon 108 bin öğrenci ve görev yapan 1.1 milyon öğretmen, okulların tatiliyle birlikte virüsten korunma konusunda rahat bir nefes alırken, çalışan anne babalar için yeni bir kriz ortaya çıktı. Çalışan anne ve babalar için çocukların kimin bakacağı sorunu ise hem tartışma programlarında hem de sosyal medyada sıklıkla dile getiriliyor. Tatil kararının ardından çalışan veliler de çocuklarının evde bakımı konusunda sorun yaşayabilir. Ebeveynlerin gözü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda. Bakanlık’tan çalışan ebeveynler için yeni bir düzenleme yapmasını bekliyor.

Bakanlık’tan çözüm bekleniyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın çalışan ebeveynlerden birinin ücretli izin alabilmesine sağlayacak bir çözüm sunması bekleniyor.

Kreşler, ana okulu, bakımevleri, engelli çocukların bakıldığı rehabilitasyon merkezlerindeki çocukların mağduriyetinin de Milli Eğitim Bakanlığı’na iletildiği öne sürüldü.

12.3 milyon çocuk var

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) istatistiklerine göre, resmi 2 bin 624 anaokulunda 21 bin 614 öğretmen ve 387 bin 182 öğrenci bulunuyor. Yine bünyesinde ana sınıfı bulunan 19 bin 919 okulda 38 bin 286 öğretmen ve 815 bin 569 okul öncesi öğrenci bulunuyor.

Okul öncesinde okuyan 1.1 milyon 4-6 yaş grubu çocuk ile ilkokul birinci sınıfta okuyan 1.2 milyon ve yine 2. sınıf öğrencisi 1.1 milyon küçük yaş grubu çocuklar başta olmak üzere 4-8 yaş arasındaki 3.4 milyon çocuklardan ailesi çalışanlara kimin bakacağı sorunu gündeme geldi.

İlkokulda okuyan 10.6 milyon öğrenci ile okul öncesindeki 1.1 milyon öğrenciyle birlikte bu sorun 12.3 milyon çocuğu ilgilendiriyor.





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