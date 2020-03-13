Koronavirüs nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle tatil edildi. Ülke genelindeki 67 bin okulda okuyan 18 milyon 108 bin öğrenci ve görev yapan 1.1 milyon öğretmen, okulların tatiliyle birlikte virüsten korunma konusunda rahat bir nefes alırken, çalışan anne babalar için yeni bir kriz ortaya çıkmıştı. Çalışan anne ve babalar için çocukların kimin bakacağı sorunu ise hem tartışma programlarında hem de sosyal medyada sıklıkla dile getiriliyordu. Ve beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi.

12 gün idari izin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır."









İlgili Haberler Hamileler ve çocuklar koronavirus enfeksiyonu için riskli bir grup mu?





İlgili Haberler Koronavirüs ile ilgili çocuklar ve temizlik takıntılı insanlar ne yapıyor?



