Çocukluk Koronavirüs tatilinde anne ve babası çalışan çocuklara kim bakacak? Beklenen açıklama geldi

Koronavirüs tatilinde anne ve babası çalışan çocuklara kim bakacak? Beklenen açıklama geldi

Çocukluk

Koronavirüs tatilinde anne ve babası çalışan çocuklara kim bakacak? Beklenen açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs nedeniyle, öğrenciler, öğretmenler ve velilerin sağlığı için ülke genelindeki bütün okulların 16 Mart Pazartesi'den itibaren başlayıp 30 Mart Pazartesi'ye kadar sürecek 2 haftalık tatil verilmesini kararlaştırdı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler ile yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olan kişilerin 16 Mart tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayıldığını bildirdi.

13 Mart 2020, Cuma 16:20 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU

Koronavirüs nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 16 Mart'tan itibaren 1 hafta süreyle tatil edildi. Ülke genelindeki 67 bin okulda okuyan 18 milyon 108 bin öğrenci ve görev yapan 1.1 milyon öğretmen, okulların tatiliyle birlikte virüsten korunma konusunda rahat bir nefes alırken, çalışan anne babalar için yeni bir kriz ortaya çıkmıştı. Çalışan anne ve babalar için çocukların kimin bakacağı sorunu ise hem tartışma programlarında hem de sosyal medyada sıklıkla dile getiriliyordu. Ve beklenen açıklama Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan geldi.

12 gün idari izin

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında alınan yeni tedbirlere ilişkin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamileler, yasal süt izni kullananlar, engelliler, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanlar 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmıştır."



İlgili Haberler
Hamileler ve çocuklar koronavirus enfeksiyonu için riskli bir grup mu?


İlgili Haberler
Koronavirüs ile ilgili çocuklar ve temizlik takıntılı insanlar ne yapıyor?


Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Pedagog Levent Kahraman
Çocuk ve ergen ilişkisinde sınır eşittir güven
Pedagog Levent Kahraman
Büşra Eracun Akkaya
Bebeğin emmemesi annenin suçu değil
Büşra Eracun Akkaya
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Çocuklarla koronavirüs hakkında nasıl konuşulmalı?