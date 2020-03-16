Koronavirüs tatilinde çocuklar için ev oyunları ve aktiviteleri

Tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs Türkiye’de de ortaya çıktı. Virüsün ilk ortaya çıkışı ile birlikte okulların tatil olması kararının hızlı bir şekilde alınması ve uygulanması ebeveynlerin rahat bir nefes almasını sağladı.

Milyonlarca çocuk koronavirüs mücadele sürecinde evde olacak. Virüsün okullar aracılığıyla yayılmasını engelleyici bir adım olan tatil ve aynı zamanda çocuğu olan annelere tanınan izin hakkı da atılan doğru adımlardan biri oldu.

Ebeveynler evdeki izolasyon sürecini sorunsuz bir şekilde geçirmek, çocukların endişe duymadan oyalayabilecekleri yollar bulmak için mücadele ediyor. Uzmanlar çocukların rutinlerinin bozmamak gerektiğini söylüyor. Çocuklar bir programı takip etmeye alışkındır, bu nedenle gün için bir plan yapmak her şeyin yerine oturmasına yardımcı olacaktır.

Bir kalem, kağıt alın ve aslında bu günlerin evde nasıl geçeceğini planlayın. Amaç, ev ile ilgili diğer şeyleri yapmanıza izin verirken çocukları meşgul etmek ve öğrenmelerini sağlamak olmalıdır.

Koronavirüs tatilinde ebeveynler çocukları için neler yapabilir?

Çocuğunuz için bir rutini şu şekilde ayarlayabilirsiniz:

Okul rutinleriyle başlayın

Okulu merkeze alın ve çocuğunuzun rutini olan şeyleri yapmaya çalışın:

- Ne zaman kahvaltı yapmaya alışkınlar? Öğle yemeği?

- Teneffüs ne zaman?

- Günü, okuldaki olduğu gibi küçük parçalara ayırın.

- Çocuğunuz okul ödevi verin. Sabah veya öğleden sonra çalışma yapıldı mı?

Oyun için zaman ayırın

Yemek ve okul ödevleri için zamanları planladıktan sonra, günün geri kalanını doldurmaya çalışın. Aslında çocuklara yönelik özel oyunlara zaman ayırmak bu planın en önemli adımını oluşturuyor. Bir çocuk hayal ederken, yaratırken, inşa ederken veya keşfederken ciddi bir şekilde öğrenebilirler.

Yeni günlük programda, çocuğunuzun yaşına uygun oyunları tercih etmelisiniz. Bir çocuk ne kadar çok oynarsa, o kadar çok öğrenir.

Bazı kolay iç mekan aktiviteleri planlayın

Kolay iç mekan aktiviteleri okul becerilerini uygulamanın ve çocukları sessizce eğlendirmenin harika bir yolu olabilir. Bu faaliyetlerin karmaşık olması veya saatlerce sürmesi gerekmez. Programınızı yaparken, planda olan bir aktiviteden diğerine geçerken molalar, atıştırma zamanı ve öğünlere de dikkat edin.

Kolay iç mekan aktiviteleri ve oyunları

Kutu Yolu

Bir kutuyu düzeltin ve keçeli kalemle bir yol çizin. Bir şehir inşa etmek için çocuklar için bloklar, kamyonlar ve diğer oyuncakları bu karton yolun etrafına yerleştirin.

Oyuncak Yıkama Kutusu

Çocuklarınızın plastik oyuncaklarını yıkamasına izin verin. Hem su ile eğlenecek hem de sorumluluk duygusu edinecektir. Büyük bir saklama kutusuna su ile doldurup çocuk şampuanı ekleyin. Yıkanabilir oyuncakları içine atın. Kullanılmamış fırçanız varsa çocuğunuza verin. Oyuncakları yıkamasını ve iyice temiz olduğundan emin olmasını isteyin. Havlu yardımıyla oyuncakları birlikte kurulayın.

Çöp Sanatı

Bazı geri dönüştürülebilecek malzemeler bulun ve çocuklarınızın onları boyamasına izin verin. Çocuklar rastgele nesneler boyamayı ve onlardan güzel kreasyonlar yapmayı sever.

Yapışkan Eşleştirme

Yapışkan notlara şekiller, harfler, sayılar, kelimeler veya matematik problemleri çizin ve çocuğunuzun bulması için onları odalara saklayın. Sonra çocuğu duvarda asılı olan bir “bulmaca” ile eşleştirmesini isteyin.

Okuma zamanı

Çocuklarla yapılan okumalar onların gelişimine katkıda bulunur. Bütün gün evde olmak bu alışkanlığı arttırmak için harika bir şans.

Ekran süresini planlayın

Okul kapalıyken çocuklarınız için ekranları akıllıca kullanmayı tercih edin. Çocukları bu konuda aşırı şımartmayın:

Ekran süresini planlayın: Programda belirli bir zaman dilimi ayırın. Çocuklar ekranlarla ne zaman ve ne kadar vakit geçireceğini bilmelidir. Rutine alışınca ekran zamanının ne zaman olduğunu kendi tahmin edecektir.

Kapatın: Ekranlar için planlanan süre dolduğunda bunu mutlaka izleyin ve TV'yi arka planda açık bırakmayın. Evin çok sessiz olması tedirgin ediyorsa bunun yerine biraz müzik açmayı deneyin.